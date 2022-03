Lynk & Co 01, un buen punto de partida para un interesante modelo de negocio

Lynk & Co basa su negocio, antes que en la venta de un vehículo -algo que también ofrece-, en la suscripción al mismo. Una especie de alquiler con un precio fijo de 500 euros al mes y un límite de 1.250 km mensuales (15.000 al año) con la posibilidad de que suscriptor pueda realquilarlo a otros usuarios.

Hoy el coche en el que se basa este modelo de negocio es únicamente un SUV de tamaño compacto desarrollado a partir de la plataforma CMA de Geely. Es la misma que emplea, por ejemplo, el Volvo XC40. Geely es un gigante industrial chino propietario de ambas marcas, como también de otras como Lotus, Benelli, etc. El siguiente modelo de Lynk & Co será un eléctrico.

El Lynk & Co 01 ofrece una enorme simplicidad de la oferta a partir de dos sistemas de propulsión electrificados: uno híbrido autorrecargable con una potencia total de 197 CV y otro híbrido enchufable de 261 CV. En ambos casos, la tracción es delantera y el motor térmico un tres cilindros de 1,5 litros de gasolina -aunque la potencia es distinta, 143 CV en el híbrido y 179 en el enchufable- asociado a una caja de cambios de doble embrague y siete velocidades.

Lo que marca también diferencias es la potencia del motor eléctrico, que es de 50 CV en el caso del HEV y de 82 en el del PHEV, así como la batería que los alimenta y se sitúa en el túnel de transmisión. Es de 1,8 kWh en el primer caso, con una capacidad útil de 0,7 kWh; y de 17,6 y 14,1 kWh, respectivamente, en el híbrido en el que ésta puede recargarse también, no sólo durante la marcha cuando no se está acelerando, sino también por conexión a la red eléctrica. Exclusivamente admite corriente alterna monofásica y, así, potencias de hasta 3,7 kW.

Más allá de esta duplicidad de versiones, para cada uno de los 01 únicamente se puede elegir entre dos colores de carrocería -negro y azul- y una única configuración de equipamiento, sin opciones, que es igual para ambos sistemas de propulsión. Techo solar panorámico, climatizador bizonal, equipo de sonido Infinity, cámara de viaje -social y dashcam-, portón eléctrico, control de velocidad de crucero adaptativo, asistente de cambio de carril, de vehículos en el ángulo muerto o de atascos, entre otros, forman parte de ese equipamiento.

La exclusiva diferenciación, según se trate del HEV o del PHEV, está en el tamaño de los neumáticos y llantas, que son de 18 o 20”.

Un híbrido con mucha presencia eléctrica

Ha sido este híbrido enchufable el que, de forma breve, hemos podido conducir. La mayor parte del trayecto lo hemos realizado en un tramo urbano, aunque también hemos podido circular por vías de alta capacidad, en algunos casos con la velocidad limitada a 120 km/h.

El consumo medio en este recorrido ha sido de 1,8 l/100 km porque el Lynk & Co 01 híbrido enchufable se ha revelado como muy eléctrico: prevalece muy por delante del uso del motor térmico el del eléctrico si está activado el modo de funcionamiento Hybrid. De hecho, hay que ir más allá de una suave aceleración para conseguir que se produzca el arranque del 1.5 y que ambos trabajen al unísono.

La sensación con la que nos quedamos es que los casi 70 km de autonomía eléctrica que el 01 PHEV pueden ser viables en muchos casos de utilización si se conduce suavemente.

La selección entre los modos de funcionamiento elegida por el conductor queda reflejada en la pantalla central, donde también se puede optar por guardar electricidad de la batería para usarla más adelante, lo que permite reservarla para circular por una zona de bajas emisiones, por ejemplo, o forzar el funcionamiento del motor térmico para que produzca electricidad con la que recargar la batería.

Una tecla de tipo balancín situada en la consola central también permite elegir un modo llamado Pure en el que exclusivamente el 01 se moverá con electricidad u otro, el Power, en el que el motor de gasolina permanece activo en todo momento. En las arrancadas en este modo se puede apreciar un cierre algo brusco del embrague.

La suspensión aporta buena calidad de bacheo con un ajuste de cierta firmeza y la dirección tiene un tacto firme y preciso; sin embargo, el pedal del freno no ofrece mucha mordiente, especialmente en la primera parte de su recorrido.

Además de la pantalla central, de gran tamaño con 12,7”, también hay otra digital de 12,3” para la instrumentación. Sin embargo, no aporta más diferencia de configuración que la que puede realizarse en la zona derecha de la misma, donde se sitúan los datos del ordenador de viaje.

Android toma el control de la pantalla central

La central, cuyo software está basado en Android, ofrecen muchas posibilidades de uso. Más allá de las habituales de control del equipo de sonido, telefonía, navegación, etc también tiene aplicaciones específicas desarrolladas para la marca, como la de carsharing que facilita compartir el 01 con otros usuarios que no son el suscriptor, por ejemplo. Todas ellas pueden actualizarse inalámbricamente a través de Internet. Su interfaz no es especialmente atractivo, pero sí fácilmente utilizable.

También puede manejarse con control vocal o recibir información de un asistente de voz, por ejemplo, para la guía de navegación. Respecto a otros asistentes el de Lynk & Co tiene una voz exageradamente robótica que el propio CEO de la marca, Alain Visser, nos confirmó que estaban pensando en sustituir por otra más natural.

Los asientos son cómodos y las regulaciones más que suficientes, eléctricas en el caso del conductor. También están calefactados en el caso de los delanteros.

Anteriores o posteriores tienen una tapicería fabricada con PET reciclado, Econyl; y, especialmente en los laterales de la banqueta y respaldo traseros, un mullido poco consistente para ocupantes que no sean livianos.

Desde el punto de vista del espacio la anchura en las plazas traseras, sólo 134 cm conforme a nuestras mediciones, no impide que dos ocupantes vayan muy cómodos; pero es el único aspecto digno de crítica en cuanto a la habitabilidad pues difícilmente cabrán tres. El resto de cotas, tanto la de anchura delantera como la de altura o espacio longitudinal, son las esperables en un SUV con una carrocería de su tamaño.

Incluso otro tanto ocurre con su maletero que ofrece una capacidad, según nuestras mediciones, de 413 litros por los 495 de la marca. Su suelo permite enrasar con los respaldos traseros cuando se abaten y, aún bajo éste, se sitúa un espacio suficiente para guardar los dos cables de carga.

El Lynk & Co 01 híbrido enchufable cuesta 40.500 euros, en el caso de que se desee comprar en lugar de optar por la más común suscripción a él; mientras que el híbrido autorrecargable sale por 5.500 euros menos.