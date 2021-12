Link & Co desembarca en España con el 01

Link & Co, la marca especializada en electrificación, perteneciente a Geely y emparentada técnicamente con Volvo, contará con dos “clubes” en España a lo largo de 2022. Se trata de dos instalaciones en Madrid y Barcelona que sumarán a las siete de las que ya dispone en otros países de Europa -Amsterdam, Berlín, Múnich, Estocolmo, Hamburgo, Gotemburgo y Amberes- decorados por artistas y diseñadores locales en los que pretende articular una comunidad en torno a la marca. Un espacio, en definitiva, en el que sus usuarios puedan intercambiar ideas, compartir una copa, participar en eventos y acceder a sus productos, incluidas sus soluciones de movilidad disruptivas.

Para Alain Visser, CEO de Link & Co, “España es un mercado vibrante, en que el talante sociable de sus habitantes está hecho a la medida de nuestros clubes, que quieren ser un punto de encuentro y espacios lúdicos en que pasarlo bien y consumir de forma responsable. Estamos expectantes por llegar a Madrid y Barcelona y por acercar nuestra propuesta de valor a unas nuevas generaciones especialmente inclinadas al ‘pago por uso’ y con una profunda conciencia ambiental”.

Link & Co propone que, en lugar de que los usuarios de sus coches los tengan en propiedad, puedan suscribirse a ellos con facilidad y sin problemas de cancelación. Así por 500 euros bridan su 01 en modalidad híbrida con o sin recargar mediante enchufe, dejando abierta la posibilidad de que se pueda compartir con otros usuarios y así compartir los gastos.

A aquellos que no necesiten un automóvil en propiedad pueden beneficiarse de ser miembros de la comunidad gratuitamente ya acceder a coches de otros usuarios en modalidad de pago por uso. No obstante, también es posible comprar los coches de modo que el Link & Co 01 híbrido cuesta 35.000 euros; mientras que el enchufable sale por 40.500 euros.

La sostenibilidad es una de las señas de identidad de estos SUV de origen chino que, con la suscripción, pueden reducir el parque automovilístico de las ciudades, con la consecuente mejora de tráfico y aparcamiento: al fin y al cabo, quienes tienen un coche propiedad sólo lo usan un 4 por ciento del tiempo. Según Link & Co, la esencia de la compañía no es tanto vender coches, sino “crear comunidades que hagan un uso más eficiente de los recursos”.

El Link & Co 01 tiene elementos como los asientos fabricados en Econyl, un tejido procedente del reciclado de residuos plásticos. Cuenta con un techo panorámico retráctil, una pantalla central táctil, base inalámbrica para la recarga de teléfonos móviles, navegación online, Wi-Fi, asistente de aparcamiento, configuración personal basada en la nube o una cámara con la que tomar imágenes de la ruta y que se pueden compartir a través del móvil. Queda en manos del usuario elegir el color entre azul y negro y el tipo de sistema de propulsión híbrido preferido.

La suscripción a Link & Co incluye impuestos, seguro, mantenimiento, reparaciones y llantas. También contempla la entrega del coche a domicilio o de uno de sustitución en caso de reparación. Su software se actualiza automáticamente de modo inalámbrico, de modo que no requiere visitas al taller para estar siempre al día.