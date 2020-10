Michelin se lanza a la gestión de flotas con Conneted Fleet

Michelin dispone ahora de Connected Fleet powered by Maternaut, una oferta diseñada para mejorar el rendimiento de las flotas de sus clientes y transformar su operatividad.

Con la adquisición de Sascar y NexTraq, primero; y luego Masternaut, en 2019, Michelin reforzó su capacidad para diseñar y ofrecer soluciones conectadas para flotas de todo tipo de vehículos, incluidos camiones, furgonetas, autobuses y vehículos de construcción.

Así, Michelin es hoy uno de los cinco principales actores de gestión de flota a nivel mundial, con 70.000 clientes y más de un millón de vehículos bajo contrato, de los que en Europa hay 10.000 clientes y 250.000 vehículos.

En la península ibérica son 2.000 vehículos conectados a través de Michelin Connected, donde cuentan con el servicio de diferentes gestores, incluyendo un equipo español dedicado exclusivamente a nuestro mercado. Además, hay una red de instaladores homologado de los que 79 trabajan para España y Portugal.

Los servicios de Michelin Connected Fleet están diseñados para hacer frente a costes con bajo coste operacional, eficiencia de combustible, seguridad, reducción de accidentes, disponibilidad de vehículos para la carga, optimización operativa y facturación, entregas a tiempo y optimización de ruta, disponibilidad de conductores y su cualificación o regulaciones medioambientales.

La oferta arranca con los paquetes de servicios y soluciones Truck Plus, Truck Premium, Trailer Plus, Trailer Premium, Light Vehicle Starter, Light Vehicle Plus y Light Vehicle Premium. A través de ellos se ofrece el seguimiento en tiempo real de los vehículos que permite tomar decisiones diarias; la gestión de datos que se traducen en mejoras o la formación de conductores, entre otras aportaciones.

Una tecnología de vehículo conectado capta los datos esenciales, incluso con sensores de temperatura, puertas, presión y temperatura, neumáticos, sensores de desenganche y, además, puede recoger datos de odómetro, revoluciones por minuto y combustible; así como odómetro del tráiler, peso del mismo, velocidad de las ruedas…