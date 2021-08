Morgan Plus Four CX-T, un roadster para disfrutar haciendo off-road

Morgan nunca había hecho nada parecido: transformar uno de sus coches para moverse -y hasta competir, todo depende de su dueño- fuera del asfalto. La inspiración viene, dicen en la firma británica, de las pruebas de durabilidad realizadas durante el desarrollo de sus productos y las iniciativas off-road de los propietarios de los Morgan.

El Plus Four CX-T se basa en la plataforma lanzada en 2019, la CX-Generation, sobre la que se levantan los Plus Four y Six. La designación con la T deriva del término Trialiling, competición en pruebas.

Morgan se ha aliado con Rally Raid UK, preparadores de coches para el Dakar, para este proyecto en el que la suspensión ha sido mejorada, se han protegido los bajos -hasta con cinco piezas- o se ha dotado al CX-T de una serie de equipamientos específicos que le dan una presencia visual genuina. No obstante, cada cliente podrá definir a su antojo su coche y trabajar directamente tanto con Morgan, que lo fabrica en Malvern, Worcestershire; como con Rally Raid UK.

Lo más destacado del Morgan Plus Four CX-T es que la zona trasera se ha modificado totalmente para poder incorporar un portaequipajes en el que situar dos maletes Pelican reforzadas, una caja de herramientas Zarges, dos bidones Rotopax de 11 litros cada uno y dos ruedas de repuesto. También permite situar el equipo de recuperación a mano.

Lo que Morgan llama “exoesqueleto protector externo” se puede adaptar para transportar distintos equipos de ocio como bicicletas o tablas de surf. Así mismo, es posible desmontar las puertas y transportarlas en el techo de este Morgan.

La suspensión ha sido retocada a fondo, además de que el Plus Four CX-T cuenta con vías ensanchadas, un equipo de escape con salida lateral y menos expuesto a golpes, un diferencial electrónico con la posibilidad de bloquearlo en distintos grados desde el puesto de conducción… También en el habitáculo han cambios dirigidos a poder fijar teléfono o cámaras y otros soportes para cuadernos, una luz de mapa, bolsas térmicas o un botiquín hecho a la medida.

El Plus Four CX-T es el segundo de los dos proyectos especiales llevado a cabo por Morgan este año, el primero de los cuales fue el Plus 8 GTR. Su lanzamiento coincide con el anuncio de las actualizaciones del Plus Four y Plus Six.