El Peugeot 3008 se actualiza y concentra su renovación en los GT

El Peugeot 3008 es un SUV de tamaño compacto, de 4,45 m de largo, que está a la venta desde 2016. Ahora, a mitad de su vida comercial se actualiza y lo hace, fundamentalmente, con cambios de aspecto que se concentran en la zona frontal. Aquí, aparece una nueva parrilla sin marco, aletas bajo los faros, un nuevo paragolpes con entradas de aire laterales y faros con LED desde el nivel de acceso, que se amplía con luces diurnas para formar una firma lumínica característica.

En los niveles GT y GT Pack del Peugeot 3008, la parrilla es distinta al resto y los faros con todas las funciones con LED, incluyendo una firma específica y la función de iluminación estática en curva hasta los 90 km/h. Una función de los faros full LED es la que hace innecesarios los faros antiniebla, pues enciende las luces de cruce con menos intensidad de la normal cuando se activa la luz antiniebla trasera.

Los pilotos, también con LED, tienen intermitentes secuenciales y se cubren con un cristal ahumado que se extiende hacia la tapa del maletero. Este puede estar motorizado y contar con sistema manos libres.

Además, hay un diseño de llantas de 19” nuevo, los logotipos GT se han rediseñado y aparecen dos nuevos colores. En el caso de los Peugeot 3008 GT y GT Pack se comercializará el Black Pack, en el que algunos de los elementos de la carrocería son más oscuros: parrilla, logotipos, molduras de las aletas, barras de techo, spoiler, umbrales de parachoques, parte inferior de puertas, llantas de 19...

La pantalla de la instrumentación, que se mantiene por encima del volante definiendo lo que Peugeot llama i-cockpit, no cambia de tamaño, pues sigue siendo de 12,3”, pero sí mejora ofreciendo mayor legibilidad y contraste. Por su parte, la táctil central aumenta sus dimensiones hasta las 10”: incorporan botones de acceso directo, en los híbridos con una destinada a funciones específicas relacionadas con el sistema de propulsión. Con la compatibilidad MirrorScreen se incluyen los protocolos Apple CarPlay y Android Auto.

Nos hay cambios en la gama de motores que sigue compuesta por motores de gasolina y Diesel, todos ellos iguales a los que venía contando anteriormente, y dos versiones híbridas. Los primeros son los 1.2 PureTech de 130, con cambios manual y automático, el EAT-8; y 180 CV, sólo automático; en tanto que los de gasóleo, los BlueHDI, de momento sólo estarán representados por el de 130 CV, como el de gasolina de la misma potencia, con ambos cambios. Peugeot no ha confirmación la comercialización del Diesel de 180 CV

Dos versiones híbridas, una con tracción total

El híbrido de menor potencia, el de 225 CV, tiene un motor de gasolina PureTech de 180 CV más un eléctrico de 110 embutido en la caja de cambios automática de 8 velocidades, la e-EAT8 para Peugeot. Esta versión se denomina Hybrid y siempre es de tracción delantera.

El Hybrid4 se diferencia en que, por un lado, el motor de gasolina tiene 200 CV, 20 más que en el Hybrid, y que además del motor eléctrico del cambio, tiene un segundo motor eléctrico en el eje trasero. Es de 112 CV y el encargado exclusivamente de mover las ruedas traseras, haciendo que esta versión tenga tracción total.

La autonomía eléctrica del Hybrid es de 56 km por los 59 del Hybrid4. Ambas versiones disponen de los modos de conducción Electric, Hybrid, Sport y, el segundo de ellos, también 4WD. En los modelos con motores de combustión los modos de conducción son Normal, Sport y Eco.

Las versiones GT y GT Pack tienen nuevos revestimientos, al igual que ocurre en caso de incorporar la tapicería de cuero, mientras que la de los Allure y Allure Pack tienen un nuevo acabado con partes de plástico reciclado (PET). También los GT y GT Pack estrenan nuevas inserciones de madera o espejos retrovisores sin marco.

Lo más novedoso del Peugeot 3008 en cuestión de tecnología es el sistema Night Vision que, basándose en una cámara infrarroja, permite identificar seres vivos hasta 250 metros por delante.

Otras ayudas a la conducción estaban ya en el anterior 3008, como el control de velocidad de crucero adaptativo que junto al asistente de posición en el carril forma el pack Drive Assist Plus, el frenado automático de emergencia con aviso de riesgo de colisión, reconocimiento de señales que ahora permite identificar no sólo las de velocidad, sino stop, dirección única o prohibición de adelantamiento; cámara trasera o de varias configurando una visión de 360º, alerta de cambio involuntario de carril, de estado de alerta del conductor, etc.

La estructura de gama se basa en tres niveles, Active, Allure y GT, a los que se suman niveles intermedios denominados Pack y que incluyen algunos equipamientos opcionales en los básicos.