Los Porsche Cayenne híbridos ya tienen la etiqueta cero de la DGT

Porsche ha sustituido, al igual que hizo con los Panamera, la batería de sus híbridos enchufables por una de mayor capacidad. Así, los Cayenne, en lugar de 14,1 kWh tendrán 17,9 kWh. Esto supone un incremento de la autonomía eléctrica del entorno al 30 por ciento con los que obtiene la identificación de vehículo de cero emisiones.

Anteriormente, la etiqueta de la DGT que correspondía a estos SUV híbridos era la eco.

Con este aumento de su capacidad para guardar energía y con el ciclo WLTP EAER City, el Cayenne e-Hybrid puede recorrer hasta 48 km en modo eléctrico, mientras que el Turbo S E-Hybrid llegaría a hacer 42 kilómetros.

El sistema híbrido enchufable de estos SUV de Porsche utiliza, por un lado, un motor eléctrico integrado en la caja automática Tiptronic S de ocho velocidades. Ese motor rinde 136 CV y 400 Nm de par máximo y permite al Cayenne circular hasta a 135 km/h sin emisiones. En cualquier situación de incremento de demanda de aceleración, o con los modos Sport y Sport Plus activados, entra en acción el motor de combustión asociado a esa cadena de tracción.

En el caso de los Porsche Cayenne E-Hybrid, el motor es un V6 Turbo de 3 litros con 340 CV, lo que origina que la potencia combinada de esta versión alcance los 462 CV. Por otro lado, en los Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid el motor térmico utilizado es un 4.0 V8 de 550 CV, con el que la potencia combinada de todo el sistema híbrido llega a 680 CV.

Los modos de conducción se han optimizado para aumentar la eficiencia, de manera que con el E-Charge, con el que el motor de combustión recarga la batería en marcha, ya no hace que la capacidad de ésta llegue al 100 por ciento, sino al 80. En los modos Sport y Sport Plus la batería se mantiene en un nivel mínimo para garantizar la máxima aceleración al disponer de su energía el motor eléctrico, para lo que puede cargarse a una media de 12 kW en marcha en el modo Sport Plus en el Turbo S E-Hybrid, por ejemplo.

La potencia máxima de carga es de 7,2 kW enchufándolo a la red, para lo que puede utilizar un cable modo 3 también compatible con la red de recarga pública.

El precio del Cayenne E-Hybrid es de 95.850 euros y el del Turbo S E-Hybrid de 178.856 euros. Estos cambios afectan incluso a la variante deportiva Coupé, con esta carrocería ambas versiones híbridas cuestan 100.690 y 183.091 euros, respectivamente.