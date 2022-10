Los vehículos de movilidad personal se han convertido en el vehículo que todos quieren probar. Niños y mayores ven en este VMP un medio de transporte cómodo y divertido. Cada vez hay más personas que los utilizan para moverse por la ciudad, sobre todo los patinetes eléctricos. Se usa para llevar a los niños al colegio, para moverse con amigos en una noche de fiesta e incluso alguno se ha visto con su chaqué camino de una boda. El boom ha llevado a que el parque de patinetes eléctricos crezca casi un 500%, superando el millón de unidades circulando en nuestro país. Pero no todos los utilizan de una forma correcta.

El (no) uso del casco, de auriculares, circular por aceras, zonas peatonales o vías interurbanas, como las dos personas que circularon en patinete por el puente del Centenario de Sevilla, no usar prendas reflectantes y sistema de alumbrado de noche o no respetar el número de pasajeros en el vehículo son algunos de los comportamientos inapropiados más extendidos que puede terminar en sanciones que van desde los 100 hasta los 1.000 euros. Porque muchos se preguntan...¿pueden ir dos personas en patinete eléctrico?

Multas de 100 euros

La respuesta es no, por mucho que estemos (mal) acostumbrados a ver demasiados usuarios que lo utilizan de forma indebida, tanto los patinetes particulares, como los de alquiler. Los patinetes eléctricos están diseñados para una sola persona. Son vehículos de movilidad personal y aunque bien es cierto que la multa por ir dos en patinete es la más baja de todas, 100 euros, no significa que tenga menos riesgo que otras infracciones, ya que tanto la estabilidad como la capacidad para frenar se ve reducida de forma considerable, por lo que mantener el control en situaciones de posible accidente se complica.

La regulación de los VMP expuesta por la Dirección General de Tráfico ya define el concepto de vehículo de movilidad personal y especifica que estamos ante un vehículo de una sola plaza. Y para más inri, la DGT indica claramente en el artículo 9.1 del Reglamente General de Circulación que "el número de personas transportadas en un vehículo no podrá ser superior al de las plazas que tenga".