El termómetro supera los 35 grados y te dispones a iniciar tu ansiado de vacaciones destino a la playa. Por delante algunas horas de camino hasta alcanzar el clima perfecto, pero se harán más llevaderas gracias a la aire acondicionado del coche...¡o no! Si no has realizado las revisiones pertinentes al coche en los plazos recomendados ni has seguido los consejos para un correcto cuidado del coche en verano puedes encontrarte con la desagradable sorpresa de que al poner en funcionamiento el aire acondicionado lo que recibes a cambio es una bofetada de calor infernal que lo que hará será calentar los ánimos de tu familia antes de empezar las vacaciones.

No hay sorpresa más inoportuna que encender el aire acondicionado y comprobar que no enfría bien, no funciona o huele mal. Y peor aún...no hay remedio posible para ponerle solución sobre la marcha. Estas son las razones por las que el aire acondicionado de tu coche ha dejado de enfriar, según el Real Automóvil Club de España.

Fuga de gas

Antonio Manzano, asesor técnico del RACE, explica que la razón más común de que el aire acondicionado no funcione es por las fugas de gas. Éstas van a hacer que el sistema no funcione porque no hay nada que enfríe el aire. Canalizaciones agrietadas, daño en el radiador del evaporizador, filtro de aire sucio o fallo en el compresor son algunos de los motivos que pueden derivar en estas fugas de gas.

La razón más común de que el aire acondicionado no funcione es por las fugas de gas

Y ante esto no nos queda más remedio que llevar el coche al taller para que los mecánicos le den una recarga del gas del aire acondicionado.

Fusibles fundidos

Además de la fuga de gas, otra razón por la que el aire acondicionado no funcione correctamente puede ser que los fusibles se hayan fundido. La parte eléctrica de un coche es fundamental y puede que un fusible de algún componente esté provocando que no funcione el circuito del aire acondicionado.

Fallo en el sistema de ventilación

El tercer motivo por el que podemos encontrarnos que nuestro aire acondicionado no funcione es el mal funcionamiento de los motores del sistema de ventilación. Si estos ventiladores se estropean no pasará aire al habitáculo, aunque las tuberías por donde pasa el aire estén frías.

Fallo en el motor eléctrico

Por último si nos encontramos ante un climatizador podemos ser víctimas de un fallo en el motor eléctrico que mezcla el aire caliente y frío. El motor eléctrico es el encargado de mover el aire con la amplia rejilla que presentan los coches, donde se mezcla el aire frío con el caliente, según los grados que marques en el panel de control. Si este motor tiene algún problema, la mezcla de aires no se hará bien y tendrás la sensación de que el aire no enfría bien o que enfría más de la cuenta.