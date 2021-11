Un Renault 4L eléctrico se convertirá en el reclamo televisivo de Zity

Más de 800.000 unidades del Renault 4 -un diez por ciento de la ventas mundiales- se vendieron en España y no son pocas las que aún pueden verse circulando por nuestras carreteras. Robustez, durabilidad, sencillez mecánica, practicidad… son algunos de los atributos que han convertido a los “cuatro latas” en coches icónicos.

Coincidiendo con dos aniversarios, el de su lanzamiento comercial, del que este año se ha cumplido el 60 aniversario, y el trigésimo que se celebrará en 2022 del cese de su producción, Renault ha vuelto a poner los ojos en el Renault 4 y, en concreto, en un 4L, un modelo producido desde 1977.

Lo ha hecho para elegirlo como protagonista de la campaña publicitaria que a finales de noviembre verá la luz para promocionar a su compañía de carsharing, Zity. Ésta, por el momento, sólo da servicio en dos ciudades en el mundo: París y Madrid. En esta última, es posible reservar en 94 km2 cualquiera de sus 800 vehículos desde el móvil con un precio estándar de 0,17 euros por minuto de uso, si bien tiene tarifas reducidas de hasta 0,09 euros.

Zity utiliza vehículos eléctricos -se garantiza que los coches se mueven con energía certificada 100 por ciento de origen renovable- para ofrecer una solución de movilidad compatible con la reducción de la contaminación atmosférica y acústica, además de mejorar la fluidez del tráfico. Y es que, según los datos de esta empresa de carsharing de Renault, cada uno de sus coches es utilizado entre 8 y 10 veces más que uno particular. Además, según una encuesta realizada a sus clientes, un 85 por ciento de ellos seguirá utilizando el servicio a medio plazo, lo que supone que no tiene planes para la compra de un coche particular.

En línea con esa filosofía, la imagen de esta campaña será un Renault 4L circulando por las calles de Madrid, pero lo hará ya no emitiendo gases contaminantes, sino conforme a lo que exigen los tiempos: silenciosamente y sin ningún tipo de contribución a la polución.

Esto será posible gracias a un reacondicionamiento que ha sustituido el motor de gasolina, un cuatro cilindros -llegó a tenerlos desde 0,6 de 23 CV hasta de 1,1 cm3 de 34 CV, tanto con cajas de cambios de tres como de cuatro velocidades- de este Renault 4L por uno eléctrico.