Renovar el carnet de conducir con más de 100 años es posible

"El abuelo conduce mejor que yo". Con ese claro y directo mensaje enganchaba una de sus múltiples publicaciones en TikTok la fundadora de Maquiabella. Hasta ahí todo normal. Muchos abuelos conducen mejor que sus nietos por carácter y experiencia al volante. Lo que pocos podían imaginar es que su abuelo superaba ya los 100 años y se había encontrado con algún que otro problemilla a la hora de renovar su carnet de conducir...y no precisamente de salud.

"Maniobras que a mí me cuestan un rato, él las hace automáticamente", reconocía abiertamente, no sin antes demostrar la pericia de su abuelo al volante para terminar con las suspicacias de aquellos que puedan pensar que es imposible que conduzca correctamente con esa edad.

Un problema informático

El protagonista tiene 101 años pero se siente como si tuviera 65, edad a la que dejó de trabajar tras haberlo hecho durante muchos años tras la guerra, llevando adelante dos empresas. "Y ahí se acabaron los problemas", asegura. Desde entonces su vida cambió en muchos aspectos, pero algo que se mantiene intacto es su vitalidad y sus ganas de conducir para lo que pasa un examen cada dos años. "Cuando me han hecho el examen era correcto y todos los años me pasan el justificante de apto", explica.

Este año la cosa cambió. No porque no estuviera apto, sino porque la informática se cruzó en su camino. "Resulta que en Madrid el ordenador sólo admite hasta 99 años y como ya tengo 101 han tenido que pasar mi expediente a Santander, para que comprobaran mi curriculum", se queja a modo de anécdota. "Como tengo los 15 puntos, que podrían ser 115 porque no he tenido un incidente en mi vida…, al final hemos podido solucionarlo, pero me han tenido una hora ahí esperando cuando habitualmente no tardaba más de 5 minutos", resumía con una capacidad explicativa y de raciocinio admirable. "Por las molestias podrían darte más dos o tres puntos", se escucha a su hijo y nieta bromear durante la grabación del vídeo. "Prefiero que me den dinero", concluía antes de forma jocosa antes de seguir con su faena diaria, que @maquiabella se encarga de explicar con asiduidad a través de las redes sociales.

Los problemas de renovarse el carnet de conducir con más de 100 años 😂👇🏽 pic.twitter.com/9INqgzCgmu — Dolores Ojeda 💜 (@doloresojeda1) September 4, 2021

El caso no ha pasado desapercibido para los usuarios de Twitter cuando Dolores Ojeda lo ha puesto sobre la mesa. "Como vean este vídeo los gobernantes la jubilación será a los 105 😅 Es una delicia poder ver a tu abuelo tan maravilloso, que por favor nos de la receta para conservarnos así de bien, es adorable 😀", comenta Fátima Martínez. "Firmo llegar a los 50 con la mitad de fluidez mental que este señor a los 101", reconoce José Mari Bailo. "Me dices que tiene 70 o 65 y me lo creo sin problema. Como se nota quien se cuida y se ha cuidado bien siempre", expone Alberto Ruiz. "Grande el mister!! Así dan ganas de vivir hasta los 200!!!", exclama un admirado Jorge Luis Morales.

Validez del carnet de conducir a partir de los 65 años

En España el debate está ahí: ¿debería haber un límite de edad a la hora de conducir? Los defensores de esta postura consideran que, con el paso de los años, hay ciertas personas que deberían dejar el coche aparcado en su garaje. Otros, por su parte, creen que las capacidades van ligadas a las personas y no a una edad determinada. La realidad es que en España no hay un límite de edad para conducir.

Tal y como explican desde el RACE, el carnet de conducir hay que renovarlo cada diez años hasta que se cumplen los 65 años, momento en el que empieza a caducar cada 5 años. A partir de ahí, se hace un seguimiento personal al conductor para ver cómo afecta al tiempo de su concesión o de la prórroga de su vigencia, comprobado si titular padece enfermedad o deficiencia o si bien de momento no le impide seguir conduciendo, como le ocurre a este abuelo de 101 años, que está dispuesto a batir todos los récords.