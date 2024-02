El Seat Ibiza estrena la versión para el 40 aniversario junto a sus antecesores

En 1984 Seat lanzó la primera generación del Ibiza, un utilitario con el que reemplazaba al 127 y su sucesor directo, el Fura, y que suponía una total renovación de lo que hasta ese momento ofrecía la compañía, ya inmersa dentro del grupo Volkswagen. Además, fue el primer coche que, en palabras del director general de Seat y Cupra España, Mikel Palomera, "nos permitió salir a otros mercados". Seat pasaba así de ser una marca exclusivamente española a su actual estatus internacional.

Ahora, 40 años después y con la quinta generación lanzada a mediados de 2017 y actualizada en 2021, por tanto, en pleno proceso de comercialización, Seat celebra ese lanzamiento añadiendo a su gama una versión que presentábamos semanas atrás y que, ahora, hemos podido conducir.

Este FR Aniversario está disponible en un color Gris Graphene para la carrocería y Gris Cromo para las llantas de 18" y se distingue, asimismo, por un emblema Anniversary Limited Edition en el pilar B. De puerta a dentro lo más significativos son los asientos de tipo bacquet tapizados en tejido, así como la incorporación de una inserción el aluminio oscuro en salpicadero y puertas. El mismo lema que en el borde de las puertas se reproduce en los umbrales de las delanteras.

Su comercialización, que arranca ya con un precio desde 24.380 euros -17.980 si se tienen en cuenta las ofertas de financiación, por 140 euros al mes con 3.900 de entrada-, contempla la posibilidad de elegir entre los motores 1.0 TSI de 115 CV -hata ahora era de 110 CV- con cambio manual o el automático de doble embrague; así como con el 15 TSI de 150 CV con esta última caja DSG7.

Este último era el que tenía la unidad que hemos podido conducir y que, si bien el recorrido ha sido puramente urbano, se muestra excepcionalmente dispuesto para transmitir buenas sensaciones al conductor, empezando por una respuesta rápida al acelerador o por un chasis en el que dirección o suspensiones, sin que estas sean excesivamente firmes, actúan de forma más directa que en otros utilitarios.

"En 2023, el Ibiza acabó el año en nuestro mercado en el top 10 de ventas", remarcaba durante su presentación Mikel Palomera. Fue el segundo más vendido de Seat con 16.650 unidades, un 48 por ciento más que en 2022, tras el Arona, el SUV de mayor éxito comercial en el ejercicio pasado y que creció un 24 por ciento. El tercero, y que le permitió prácticamente sumar las 60.000 unidades en España, fue el Ateca, con 11.844 unidades y un aumento del 14 por ciento de sus ventas.

"Además, en 2024 hemos arrancado muy bien, con Seat como la segunda marca y con los Arona, Ibiza y León dentro de los diez más vendidos en España, obteniendo la marca una cuota del 7,4 por ciento del mercado", afirmaba el director general de Seat, quien espera acabar el año con la marca entre las tres más vendidas.

Para ello también remarcaba, al margen del lanzamiento del Confianza Seat + que permite contar con diez años de garantía y cinco de mantenimiento en sus coches por 1.000 euros; se inicia una acción que está dirigida a los jóvenes que este año cumplan los dieciocho y compren un Seat: desde marzo, en su precio se rebajarán 600 euros, con lo que se regalaría parte de lo que puede suponer obtener el carné de conducir.

Palomera también adelantaba que a lo largo de este año se realizará una actualización de la imagen corporativa motivada por que parte de la red también puede tener en sus exposiciones los Cupra y que se había postpuesto por la alta inversión ya realizada en imagen y digitalización que esto había provocado.

Así ha evolucionado la gama Ibiza a lo largo de su historia

Durante la presentación de la serie especial conmemorativa también tuvimos, tras conducir las distintas generaciones del Ibiza, la oportunidad de visitar la exposición que Seat Históricos mantiene en la instalación de Zona Franca (Barcelona).

En la actualidad esta división que preserva el ADN de la compañía cuenta con 365 coches, si bien no todos están a la vista e, incluso, siempre hay unos que están en fase de restauración y otros a la espera de la misma por parte del equipo de nueve personas que dirige Isidre López.

Con él como apasionado cicerone realizamos la visita a lo largo de la historia de una marca que arranca en con los 1400 en 1953, si bien previamente pedimos al responsable de la colección la presentación de cada una de las generaciones del Ibiza, en esta ocasión, los protagonistas de la cita.

Seat Ibiza I (1984 -1993)

"Con él empezó todo", nos contaba Isidre López, "un coche en el que participaron Giugiaro para el diseño de la carrocería, Karmann para el del interior y Porsche para el de sus motores y la transmisión". De él se vendieron 1.281.648 unidades y llegó en un momento difícil para Seat, en tanto que se había producido recientemente el divorcio con Fiat. Su precio era en 1984 de 988.157 pesetas, el equivalente hoy a unos seis mil euros.

Era un coche más grande que otros utilitarios, con una plataforma mayor también de lo usual entre estos y distancia entre ejes muy amplia, lo que también permitió el desarrollo de un sedán, el Málaga, con cuatro puertas.

Dispuso de motores 1.2 y un 1.5, además de una versión SXI -López nos explicaba que eran las siglas de Seat, X por el circuito de frenos de este tipo e I de Inyección- de 101 CV, todo un logro para un utilitario de esta época. Fue el primer coche que se fabricó en la planta de Zona Franca, en lugar de Martorell.

Lo hemos conducido brevemente pero, tiempo suficiente, para poder ponderar sus asientos, tan cómodos como los sillones de un salón o la respuesta vibrante por su empuje a bajo régimen del motor 1.5 de 85 CV. Sin servoasistencia, la precisión de su dirección nada tiene que ver con generaciones más recientes de este mismo modelo.

Seat Ibiza II (1993 -2002)

La segunda generación del Ibiza fue la que más tiempo permaneció a la venta y de la que mayor número de unidades se produjeron: 1.522.765. Todas se hicieron ya en Martorell.

Nuevamente Giugiaro intervenía en su diseño y, como Isidre López señalaba, "con la marca ya integrada en el grupo Volkswagen muchos de los componentes que se usaban en ella provenían de éste".

De él se produjeron versiones de tres y cinco puertas con carrocería hatchback, pero también derivaron los Córdoba, con tres volúmenes y dos o cuatro puertas e, incluso, un familiar, el Vario.

Tuvo versiones TDI y fue el primero con un motor de 2 litros en su segmento, todo un acontecimiento. Incluso de éste se produjeron dos versiones GTI: una de ocho válvulas y 115 CV y otras de 16 y con 130 CV, que es la que hemos podido conducir.

Al ponernos a los mandos inevitablemente recordamos con nostalgia al primer Ibiza GTI del que fuimos propietarios en los años 90 y nos reencontramos con la pegada a bajo régimen del motor, así como con un cambio de guiado considerablemente mejorable aunque, en su descargo, hay que decir que la versión 16v de que dispone Seat cuenta con más de 200.000 kilómetros frente a los sólo 800 del de primera generación.

El Ibiza GTI 16v sólo estaba disponible con carrocería de tres puertas y ya tenían un equipamiento funcional muy abundante, con elementos como aire acondicionado, ABS, asientos específicamente deportivos, equipo de sonido con radiocasete con seis altavoces, etc. También fue el primer coche con ESP de la marca.

Seat Ibiza III (2001-2009)

El diseño de esta generación, "la que supuso un enorme salto en calidad", apuntaba el responsable de Seat Históricos, salió de los lápices de un genio: Walter de Silva, padre también de muchos otros coches Seat, como los Altea, Toledo III o León II, así como de otras marcas como Audi, Volkswagen, Lamborghini y, antes de llegar al consorcio alemán, de Alfa Romeo.

Tuvo esta tercera generación versiones muy aclamadas, como los primeros con las siglas FR -Fórmula Racing- ligados a motores de 1.9 TDI, primero con bomba inyector de 130 CV; y luego, ya con common-rail, de 160 CV. Asimismo, con los, estos de gasolina, 1.8 20 válvulas de 150 y 180 CV. No obstante, la versión más deportiva y costosa de esta generación fue la Cupra R que contaba con este último motor. A este Ibiza III le correspondió también estrenar para Seat el primer tricilíndrico, un 1.2 con culata multiválvula que rendía 60 CV.

Como la segunda generación, tuvo variantes de tres o cinco puertas; así como la derivada del Córdoba con cuatro puertas o el comercial Inca.

La unidad de la colección de Seat Históricos que hemos podido conducir ya podría pasar por un coche actual por su tacto, aunque quizá sin el trabajo de suspensiones tan primoroso que alcanza la generación hoy a la venta: se siente más seco. Eso sí, apreciamos su considerable agilidad en los cambios de dirección, así como su formidable disposición del motor 1.6 de 105 CV. En concreto, la unidad que condujimos correspondía al restyling lanzado en 2006, ya con algunos rasgos en el frontal provenientes del concept-car Tango.

De esta generación se vendieron un total de 1.220.641 unidades.

Seat Ibiza IV (2008-2017)

El diseño de los Ibiza de finales de los años 2000 le correspondió a Luc Donckerwolke, quien buscó para él rasgos muy deportivos que iban en concordancia con su comportamiento. No en vano, Isidre López nos recordaba que "con él nació el concepto de Chasis Agil" tan característico de Seat y que potencia sus reacciones muy dinámicas frente a otros modelos del grupo industrial aún con elementos constructivos comunes.

De este modelo ya no hubo derivadas de tres volúmenes con su nombre propio, Córdoba; aunque sí se puso a la venta un familiar, el ST, "muy popular en mercados como Alemania o Italia", recordaba Mikel Palomera. Por primera vez en la historia del modelo, el Ibiza también abandonaba la carrocería de tres puertas.

Su tamaño superó los cuatro metros de largo y, entre sus hitos, estuvo el estreno del cambio DSG, contar con el control de estabilidad de serie o disponer de faros con leds.

Si sus ventas, que alcanzaron un total en el mundo de 1.481.075 unidades, no fueron mayores en España se debió a la caída del mercado nacional que se produjo desde 2008, cuando se abandonaron cifras de siete dígitos en las matriculaciones de coches nuevos.

Seat Ibiza V (2017-actualidad)

Para el responsable de Seat Históricos, "sin ninguna duda, el mejor de todos". Diseñado por Alejando Mesonero-Romanos a partir de la plataforma MQB-A0, que le correspondió estrenar, sólo está disponible con cinco puertas y su oferta hoy se ciñe a motores de gasolina de 95, 115 o 150 CV.

Esa misma base es la utilizada por el Seat Arona, lanzado posteriormente, y con el que tiene en común aspectos como conectividad, ayudas a la conducción, etc. Por el momento, Seat ya contabiliza más de 600.000 unidades vendidas de esta generación que consiguió el galardón de Coche del Año en España en 2018 y fue finalista en el Car of the Year en ese mismo año, acabado segundo.