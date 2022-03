Subaru Forester: cambios de aspecto y mejoras de equipamiento

El Forester, en palabras del director general de la marca en España “el Subaru por excelencia”, estrena algunos cambios estéticos y mejoras de equipamiento que se concentran, sobre todo, en las ayudas a la conducción.

Se trata de un SUV de 4,64 m de largo que está a la venta, por el momento, con un único motor de 150 CV: más adelante habrá versiones con mayor nivel de hibridación con un motor eléctrico más potente que el que tiene y una batería aún más capaz.

Su sistema de propulsión recurre a un motor de 2.0 de cuatro cilindros horizontales, opuestos dos a dos -de tipo bóxer, por lo tanto- de gasolina al que se asocia un eléctrico de 17 CV embutido en la caja de cambios. Este es alimentado por una batería de 0,6 kWh situada en la parte posterior. Así, si la batería tiene carga suficiente y se acelera poco, esta tecnología híbrida e-Boxer permite arrancar e incluso iniciar el movimiento hasta los 40 km/h con electricidad. Según Subaru, podría recorrerse así una distancia de algo más de un kilómetro y medio sin necesidad de que el motor de gasolina se pusiera en marcha.

No obstante, la labor principal de este motor eléctrico es antes que esa aportar su energía a la vez que lo hace el 2.0 térmico de inyección directa. La respuesta a la aceleración del vehículo se puede adaptar eligiendo entre los modos Intelligent y Sport.

La fuerza del motor se envía a las ruedas a través de un caja Lineartronic, que es como Subaru llama a su cambio de convertidor de par y que produce muy poco resbalamiento. El consumo medio conforme a la norma WLTP es de 8,1 l/100 km.

Esa caja de cambios envía la fuerza del motor a los dos ejes de modo constante, en tanto que el Forester es un coche de tracción total gracias a la Symmetrical All Wheel Drive. Su motricidad puede optimizarse con los modos nieve/grava y nieve/barro profundo del X Mode y que, ahora gracias a un nuevo software, ya no se desactivan al superar los 40 km/h, sino que se mantienen en espera para volver a activarse si se llega a 35 km/h

En relación a la mecánica, pues, no se produce cambio alguno en este modelo que está a la venta con tres niveles de acabado: Sport Plus, por 35.400 euros; Executive, por 37.900 y Executive Plus, por 39.900; siempre con campaña promocional.

Dinámicamente, hay mejoras en la suspensión del eje delantero. En todo caso, el Subaru se percibe confortable sin que molesten por abultados los movimientos de la carrocería aún cuando se conduzca en una zona con muchas curvas y el ritmo no sea lento.

Los cambios se concentran en el frontal

Entre lo que cambia está la parrilla, más grande y claramente más marcadamente hexagonal; los faros, que se afinan en la zona más próxima a ésta, la protección de la zona baja frontal con distinta forma o la situación de los faros antiniebla más cerca de los extremos. Las llantas de 17” de aleación son de serie, aunque existe la posibilidad de elegir unas de 18” oscurecidas. En cuanto a la gama de colores para la carrocería, a los anteriores siete se suman un nuevo verde y un bronce que el Forester antes no tenía, además de otro verde más intenso inédito en Subaru.

En el interior los cambios son mínimos y afectan al retrovisor con un nuevo diseño de la cubierta que contiene la cámara de las ayudas de conducción del Eyesight, el plafón de las luces o la incorporación de dos ganchos en la parte superior del techo del maletero -509 litros de capacidad- con lo que suma diez. También un reconocimiento de gestual que permite subir y bajar la temperatura de la climatización simplemente con el movimiento de la mano: si cerramos el puño frente a la pantalla de 8” de la consola central bajará dos grados y si ponemos la palma abierta los subirá.

El habitáculo ofrece, por su superficie acristalada, una excepcional habitabilidad y, con el techo solar, una enorme luminosidad, además de ser amplio. Los materiales se sienten de calidad, como también el ajuste de las piezas, la tapicería puede ser de tela o nappa y, en este caso, negra o marrón.

Las ayudas a la conducción del Eyesight engloban nueve funciones, de las que tres son nuevas y hay otras mejoradas. Una de las nuevas en el Forester es la que toma el control de la dirección del volante, centrando el coche en el carril y también respecto al vehículo predecesor, en el caso de que lo haya. Entre las mejoradas está el control de velocidad de crucero adaptativo funciona en curvas más cerradas y tiene más en cuenta el movimiento de los vehículos que cambian al carril por el que circula el Forester, para evitar frenazos.

Por otro lado, la nueva cámara reconoce ciclistas, peatones y vehículos que vienen en dirección contraria para advertir de su presencia y frenar si es necesario porque el conductor no lo ha hecho; o pone en marcha un movimiento de esquiva a baja velocidad haciéndose cargo de la dirección para evitar atropellos. Esa aplicación de par sobre la dirección también hace que, si vamos a salir de un carril lo que identifica una nueva cámara que abarca un ángulo de casi 180º, oponga resistencia si no hemos activado el intermitente.