Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, cierra el VI Foro Nissan

Teresa Ribera y Bruno Mattucci, ministra de Transición Ecológica y CEO de Nissan Iberia fueron los principales protagonistas de un webinar del Foro Nissan que ha tenido una audiencia potencial de 60.000 profesionales, 119.000 followers y más de 600 periodistas acreditados, con 25.000 participantes de más de 700 ciudades de 145 países distintos a través de la plataforma mundial Smart City Expo World Congress.

Bruno Mattuci, CEO de Nissan, en su participación dijo que “no hay futuro sostenible sin movilidad inteligente y la respuesta de Nissan a este reto es Nissan Intelligent Mobility”. El objetivo de este programa es incorporar la conducción autónoma y la energía más limpia a la conducción, para que esta resulte emocionante y los vehículos convenientes a la sociedad. Electrificación, conectividad y movilidad autónoma podrían sumar al PIB español cerca de 190.000 millones de euros, según los estudios del Parlamento Europeo, con una relevante creación de empleos.

En este contexto, Nissan sigue apostando por un desarrollo más rápido de la electrificación, con aspectos como el Vehicle to Grid. Esta integración del vehículo eléctrico en la red de distribución permitiría que la batería de los coches pasase a la red cuando están conectados. De esta manera el usuario podría aportar energía cuando el coche no la usa o no la necesita e incorporarla a la red de distribución, mejorando así el balance energético. Esto podría llevar, según Nissan, a que un ciudadano ahorrase hasta 2.400 euros al año de sustituir un coche de combustión por uno eléctrico: si un gasto medio en energía y combustible para recorrer 15.000 km de un hogar es de unos 4.000 euros, con el V2G podría quedar en algo menos de 1.700 euros.

La ministra Ribera ponderó la aportación de la V2G como un instrumento decisivo para la implantación de la electrificación e, incluso, recordó que el Nissan Leaf ha sido el primer coche en obtener, en Alemania, la certificación para el uso de este tipo de tecnología.

Matucci destacó, por otro lado, la necesidad de un rápido desarrollo de la infraestructura de carga, en tanto que España está muy por debajo de la media europea y puso como ejemplo que en Holanda se dispone de 36 cargadores por cada 100 km, mientras que aquí sólo son 0,9. También señaló que entre Holanda, Francia, Alemania e Italia suman un 65 por ciento de los puntos de carga y que, en España únicamente están emplazados 2,9 por ciento. Por ello, y de cara a incrementarlos, el CEO de Nissan estima necesario evitar los retrasos burocráticos que llevan a ralentizar hasta nueve meses los plazos de instalación, así como la necesidad de disponer de incentivos públicos que abaraten los costes iniciales.

En este sentido, la ministra Ribera recordó que el gobierno de España ha declarado de utilidad pública los puntos de carga y que en la Ley de Cambio Climático está contemplado que las estaciones de servicio deberán incorporarlos en función de su volumen de ventas de combustible. También, a preguntas del DIRCOM de Nissan, Francesc Corberó, recordó la importancia que tiene la fiscalidad para la implantación de la movilidad sostenible y la promesa de un escenario más propicio en este sentido. Mattucci, por su parte, pidió la reducción coyuntural del IVA de los coches eléctricos, algo que permitiría triplicar sus ventas, así como el establecimiento de planes de incentivos sólidos, en tanto que los actuales frenan la demanda del mercado al no tener un efecto continuado. Así, recordó, que la reducción del IVA ha llevado a que en Noruega los coches eléctricos ya sean más de un 40 por ciento de las ventas o que, en Italia, supongan un 10 por ciento, en tanto que en España únicamente copan un 1,4 por ciento cuando uno de cada dos consumidores se sienten listos para comprar un eléctrico.

En este sentido, y como colofón del foro, Ribera apostó por definir marcos estables y el compromiso para trabajar con el sector por la descarbonización de la movilidad y la definición de ciudades y entornos más saludables.