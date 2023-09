Toyota lanza en España la actualización de su utilitario, el Yaris

La gama 2024 del Toyota Yaris tiene mejoras que, por un lado, son perfectamente perceptibles, como es el caso de la incorporación en un paquete de equipamiento de cuadro de instrumentos digital de 12,3", tal cual el del Corolla, y personalizable a gusto del conductor. Adicionalmente, el sistema multimedia con pantalla de 9" se estandariza para los modelos básicos, mientras que el de 10,5" se asocia a los niveles más altos. En ambos casos incluye Apple CarPlay y Android Auto con conexión inalámbrica o mayor resolución de pantalla.

En el mismo sentido de aumentar digital se incorpora, en los acabados superiores, la posibilidad de usar como llave de apertura y cierre del vehículo un smartphone.

En cuanto a los sistemas de propulsión, la versión de lanzamiento Premiere Edition y los GR Sport reciben la variante híbrida 130H, lo que conlleva un motor eléctrico más grande y potente que el de los 120H con los acabados Business Plus, Active Plus y los Style. Así, que se incrementa la potencia hasta los 130 CV. Estos Yaris 130H aceleran de 0 a 100 km/h en 9,2 s y resuelve la recuperación entre 80 y 120 km/h en 7,5.

Las novedades en ayudas a la conducción pasan, en primer lugar, por la posibilidad de las actualizaciones vía OTA -inalámbricamente y sin necesidad de llevar el coche al taller-que admite el nuevo sistema multimedia y su módulo de comunicaciones. También hay mejoras en el hardware, como un radar de mayor alcance que optimiza, por ejemplo, la frenada de asistencia. Es nuevo el sistema de prevención de colisiones en cruces, capaz de identificar los vehículos que se aproximan por dos carriles, así como ciclistas que crucen u otros vehículos que llegan lateralmente. Igualmente era inédita hasta ahora la función de supresión de aceleración, sistema que evita una aceleración repentina en el caso de que otro vehículo circule delante y haya riesgo de colisión.

Con la asistencia proactiva a la conducción –PDA, Proactive Driving Assist– (PDA) se deben evitar accidente al circular a baja velocidad. La asistencia a la deceleración permite una desaceleración suave cuando el conductor suelta el pedal del acelerador para reducir al acercarse a un vehículo más o al entrar en una curva. El segundo elemento de este PDA es la asistencia a la dirección, que detecta curvas y ajusta la asistencia de la dirección para ayudar al conductor a conseguir su entrada en ellas suavemente.

En relación al sistema de parada de emergencia, también nuevo, hace que si un conductor se encuentra indispuesto o incapacitado y tras emitir una señal de emergencia, el coche se detenga a la vez que se activan las luces de emergencia y se desbloquean las puertas.

Igualmente, cuando el coche está parado y se abren las puertas, en el caso de que se aproximen vehículos por detrás avisa de su presencia con alertas visuales y sonoras.

Entre los sistemas con los que ya contaba el Yaris, el control de velocidad de crucero adaptativo debe ofrecer ahora una respuesta más rápida y natural, lo mismo que el sistema de reconocimiento de señales debe ser más efectivo.

En la gama 2024 el nivel Business Plus sigue siendo un acabado indicado para flotassi hablamos de los Yaris híbridos. Cuesta 24.850 euros. Mientras que el primero seleccionable por particulares es el Active Plus, 22.400 euros ya aplicados descuentos. El Style supone 23.650 euros y, ya con el sistema de propulsión híbrido más potente, los GR Sport y GR Sport Plus cuestan, respectivamente, 24.150 y 25.900 euros. La versión de lanzamiento Premiere Edition, 26.150 euros.

Para quien no necesite o desee un híbrido, Toyota mantiene un motor 1.5 de gasolina de 125 CV, sin hibridar, asociado a la versión S-Edition y por 19.050 euros.