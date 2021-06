Viajar con caravana: cómo hacerlo bien y evitar las multas

Incorporar un remolque o caravana a nuestro vehículo es una buena opción si necesitamos ampliar el espacio de carga o transportar una caravana o algún otro elemento voluminoso. Estos sistemas, concebidos para ser remolcados por un vehículo a motor, permiten cargar esos bultos de más que no caben en el vehículo.

Si incorporas un remolque a tu vehículo puedes necesitar una autorización o un permiso especial. Además, tendrás que circular bajo otros límites de velocidad. ℹ️nfórmate sobre las condiciones que debes cumplir 👉https://t.co/ToC5AGwowR#VeranoSeguro pic.twitter.com/dIDW4JoOC8 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) June 28, 2021

Para utilizar un remolque hay que seguir unos sencillos pasos que permitirán hacerlo de forma segura y legal.

Ligero o no ligero

Los remolques se dividen en dos categorías, ligeros y no ligeros, y elegiremos uno u otro en función de nuestras necesidades de carga.

Los remolques ligeros son aquellos cuya masa máxima autorizada (MMA) es inferior o igual a 750 kilogramos y para circular no precisan permiso de circulación ni matrícula propia, aunque sí la del vehículo tractor; tampoco necesitan un seguro independiente.

Los remolques no ligeros son aquellos cuya MMA es superior a 750 kg. En este caso precisarán de un permiso de circulación propio para el remolque, así como matrícula específica y seguro obligatorio al margen del seguro del vehículo tractor.

Acoplar un remolque a nuestro vehículo

La instalación y utilización de un remolque en nuestro vehículo precisa de un sistema de acoplamiento que sirva para fijarlo y para establecer las conexiones con el vehículo. Para instalarlo debemos acudir a nuestro concesionario o taller de confianza para saber qué sistema de anclaje se adecúa mejor a las características de nuestro automóvil y remolque.

A la hora de comprar un remolque debemos cerciorarnos de que está homologado y de que se nos entrega la tarjeta ITV del remolque tras la adquisición. Hay que tener en cuenta que la instalación de un sistema de acoplamiento es una reforma, es decir, una modificación de los elementos del vehículo. Por lo tanto, al realizarla disponemos de un plazo de 15 días para verificar y legalizar la reforma. Esta legalización, realizada en un centro de Inspección Técnica de Vehículos, constará en la parte trasera de la tarjeta ITV del vehículo tractor modificado.

Cabe recordar que los remolques ligeros deben llevar la placa de matrícula correspondiente al vehículo tractor y los remolques no ligeros llevarán su propia placa de matrícula, con fondo rojo y la letra R, así como la placa de matrícula del vehículo tractor.

Comprobar antes de viajar

Antes de empezar a circular hay algunas cosas que comprobar en el remolque. El sistema de acoplamiento debe estar bien asegurado y en buenas condiciones para evitar que se desacople. Otro aspecto a revisar es el sistema de alumbrado, ya que es posible que haya alguna bombilla fundida, el conector no funcione bien o no esté bien conectado y no enciendan todas las luces. Por último, la presión de las ruedas debe ser la recomendada por el fabricante para la utilización de remolques.

También hay una serie de prácticas que servirán para ir seguros al volante:

Circular con remolque tiene unos límites de velocidad específicos y su cumplimiento es obligatorio. En autopistas y autovías, el límite es 90 km/h. En carreteras convencionales, 80 km/h.

Hay que tener especial cuidado al circular cuando soplen ráfagas de viento lateral pues si en general son peligrosas, su efecto se incrementa al llevar un remolque. Adelantar a un camión con viento lateral puede causar un desvío en la trayectoria, ya que el turismo puede estar a cubierto del viento debido al camión, pero el remolque no.

La maniobra de marcha atrás funciona al contrario que en un vehículo sin remolque, por lo que es recomendable practicar el movimiento en un sitio sin tráfico antes de circular por la vías públicas.

Para un correcto funcionamiento del remolque hay que colocar la carga de diez a veinte centímetros adelantada respecto al eje de la ruedas pues si se pone hacia la parte de delante, el remolque no girará correctamente.

Si el remolque limitase el campo de visión de los retrovisores habría que instalar retrovisores adicionales que amplíen la visibilidad.

Las multas

Además de las sanciones pertinentes a la circulación sin remolque, hay que tener en cuenta ciertos comportamientos relativos al uso de remolques que conllevan sanción:

Superar el límite de velocidad : Las infracciones sobre el exceso de velocidad se sancionan con hasta seis puntos del permiso de conducir y multas de entre 100 y 600 € dependiendo de si la infracción es grave o muy grave. Cabe recordar que la velocidad máxima permitida al circular con remolque es inferior a si se circula solamente con un turismo.

No regularizar reformas de importancia: Al añadir un sistema de acoplamiento para el remolque estamos realizando una reforma de importancia que debe ser regularizada en la ITV. En caso de no hacerlo la sanción será de 200 € ya que se trata de una infracción grave.

En el caso de circular con un remolque no ligero sin que éste haya superado la ITV, se sanciona como infracción grave y 200 €.

¿Qué clase de permiso necesito?

Para llevar un remolque se han de tener en cuenta diferentes cuestiones que, sobre todo, tienen que ver con la masa máxima autorizada que se pretenda remolcar, puesto que, en función de eso, se ha de optar por uno u otro permiso de conducción.