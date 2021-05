Cuánto cuesta unas vacaciones en autocaravana

Se acerca el verano y las ganas de viajar aumentan en la mayoría de los ciudadanos. En los últimos meses se hace complicado hacer planes a largo plazo por restricciones y limitaciones debido a la pandemia, pero si hay algo claro es que las tendencias han cambiado.

Se valora más la libertad y la capacidad de poder hacer planes de una forma muy particular. En este sentido, al igual que se han disparado las peticiones de casas con jardín y terraza, no son pocos los que a la hora de planificar un viaje apuestan ahora por hacerlo en autocaravana cuando antes les parecía como algo extraño y no hecho para ellos. Y es que pocas maneras de viajar dan tanta libertad e independencia como hacen las autocaravanas.

Si nunca has viajado en autocaravana y te estás planteando alquilar una por primera vez hay unos cuantos detalles que debes conocer antes de emprender la marcha. Calcular exactamente cuánto cuesta viajar en autocaravana puede resultar algo difícil. La planificación es fundamental y, siguiendo los consejos de camplify, hay al menos siete facturas que influirán en el montante económico final de tu aventura.

1. Características de la autocaravana

Como regla general, cuanto más grande y más equipado esté el vehículo recreativo, mayor será su precio por día. Ya sean furgonetas camper, caravanas o autocaravanas Las furgonetas camper, al ser más pequeñas, suelen tener precios más económicos que las autocaravanas. Y las caravanas pueden ofrecer una mejor relación comodidades/precio. El alquiler por día va desde los 50 hasta los 200 euros diarios.

2. Cuántas personas viajan

Cuantas más personas viajéis juntas, más rentabilizaréis el coste por día y persona. Es por ello que muchas veces sale más rentable alquilar una autocaravana más grande y lujosa para que te salga mejor la relación calidad-precio.

3. Momento del año y cantidad de días de vacaciones

Cuanto más días, mayor será el precio total. La temporada de verano en zonas de costa también salen más caras, así como los fines de semana y festivos o puentes.

4. Dónde vas a pernoctar

A la hora de pernoctar en una autocaravana es fundamental distinguir bien entre estacionar y acampar, para no tener ningún problema con las autoridades. Infórmate aquí cómo acampar legalmente con tu furgoneta o autocaravana al mejor precio.

5. Gastos en alimentación

Si la autocaravana cuenta con cocina y refrigerador, puedes mantener un nivel de gasto en comida similar a cuando no estás de vacaciones. Planifica la lista de la compra en detalle y ten en cuenta la disponibilidad de supermercados durante tu ruta o estancia. De esta manera, tendrás un mayor control del gasto en comidas y evitarás gastos sorpresa de última hora.

Si por el contrario, prefieres comer en restaurantes y bares durante tus vacaciones, puedes optar por un vehículo recreativo sin cocina, etc. para compensar el gasto por ese lado.

6. Combustible

Llegamos a un punto clave de la planificación de gastos de un viaje en autocaravana, especialmente si estás pensando en hacer una ruta en vez de quedarte en un solo sitio: el combustible. La mayoría de vehículos recreativos motorizados son diésel.

Para un desplazamiento de unos 200 km podríamos estimar un coste de unos 20-30 euros en combustible. A ello hay que añadir el pago de peajes si tenemos previsto pasar por autopistas.

7. Lugar donde alquilas el vehículo

Por último el lugar en el que alquilemos la autocaravana también influirá por la demanda que exista en dicho territorio. Las ciudades más pobladas o lugares de vacaciones de verano pueden ser más caras en este sentido.