El Volkswagen Tiguan Allspace se pone al día

El Allspace entró en producción en 2017 y, entre sus características está la posibilidad de incorporar una tercera fila de asientos y, de ese modo, disponer de siete plazas. Este SUV, sin ellas, ofrece un maletero de 760 litros, mientras que si las incorpora pero están plegadas aporta 700 litros. Puede disponer de dos motores TSI y dos TDI y, opcionalmente, de transmisión automática de doble embrague de siete velocidades. Además, también contar con tracción total 4Motion con los dos Diesel, los de 150 y 200 CV.

Con el nuevo diseño del frontal su longitud aumenta 22 mm respecto a las versiones anteriores. Aquí también se incorpora una nueva firma de luz y, por primera vez, existe la posibilidad de que sus faros sean matriciales. También los intermitentes incorporan la función de barrido.

La gama se reconfigura en torno a dos niveles de equipamiento: Life o R-Line. Esta última incorpora un aspecto más deportivo, incluyendo asientos opcionales ergoActive, con ajuste eléctrico y masaje.

El climatizador trizonal es de serie y, ahora, se opera desde mandos táctiles que sustituyen a los tradicionales botones. Además, el conductor ahora cuenta con un Head-Up Display a color en el que se vuelca parte de la información relativa a la conducción como la velocidad, direcciones o alertas.

Conducción semiautónoma y conectividad

Gracias al iQ.Drive Travel Assist, que se estrena en este Tiguan XL, este SUV puede conducirse de forma semiautónoma ya que el sistema puede asumir el control de dirección, frenos y acelerador desde 0 km/h (si el cambio es del DSG) o 30 km/h (si es el manual) hasta los 210 km/h. Para ello se apoya en el control de velocidad de crucero adaptativo y el sistema que mantiene el coche centrado en el carril, el Lane Assist.

De cara a la conectividad el Tiguan Allspace estrena el sistema de infoentretenimiento MIB3. Una unidad eSIM integrada permite conectarse a los usuarios a los servicios online de We Connect y We Connect Plus. En función del nivel de equipamiento, el MIB3 puede contar con control por voz, acceso a servicios en la nube… Además, Apple CarPlay y Android Auto funcionan con este equipo de forma inalámbrica.

En cuanto al equipo de sonido, este SUV puede contar con un equipo Harman Kardon con un subwoofer, amplificador de 16 canales, 9 altavoces y un amplificador de 480 vatios.