José María Galofré, CEO de Volvo España: “Somos referente por nuestro compromiso con el medio ambiente“

¿Qué papel representa Andalucía en cuanto a la distribución de Volvo en España? ¿Se venden aquí en la misma proporción que el resto del país vuestros modelos o hay alguno preferido por los andaluces respecto al resto de España?

Siempre ha sido una plaza importante para Volvo, y actualmente cerca del 20 por ciento de nuestras ventas proceden de allí. Respecto al modelo más demandado, si bien es cierto que tradicionalmente las berlinas tenían más aceptación que los modelos familiares o station wagon, actualmente, los modelos SUV son los más vendidos. En concreto, nuestro Volvo XC40 es el más demandado seguido de su hermano mayor, el Volvo XC60.

Andalucía siempre ha tenido un significado especial para Volvo por muchos motivos, y entre ellos se encuentra el haber celebrado durante muchos años el prestigioso torneo de golf “Volvo Masters”, en el campo de Valderrama (Sotogrande), actualmente denominado Andalucía Masters.

¿Cómo cambiará la experiencia de los clientes de Volvo en el proceso de compra con los nuevos planes de comercialización que está llevando a cabo la marca y que dan más peso a Internet?

Hemos creado nuevas fórmulas comerciales, reforzando la venta on line para que la experiencia de los clientes contemple todas las facilidades y ventajas. Por ejemplo, con lanzamientos como el ‘Stay Home Store’, nuevo concepto de venta y renting de coches online (Volvo Online), que permite a los clientes, a través de la nueva web, alquilar por renting un nuevo Volvo desde la seguridad y el confort de su propio hogar en medio de la actual pandemia.

Se trata de “nueva tienda online” que permite a los clientes comprar o alquilar un Volvo nuevo sin necesidad de desplazarse físicamente al concesionario. Los clientes pueden navegar y elegir de forma inmediata entre una serie de precios y tarifas de alquiler previamente negociados de los nuevos Volvo. La Stay Home Store, que aprovecha la actual herramienta de ventas online de Volvo Cars, ofrece a los compradores una mayor flexibilidad, por ejemplo, a través de la supresión de la cuota de entrada o las tres primeras cuotas de renting sin cargo. Una vez tramitado el primer paso on line, el cliente se desplaza al concesionario, con la opción de probar el coche que haya seleccionado y cerrar el proceso de venta. Si no necesita probar el vehículo, el propio concesionario se encargaría de cerrar la operación de forma digital con el cliente en su casa.

Referente a postventa, también contamos desde hace más de dos años el programa Volvo Car Plan, donde de forma online gestionamos todas las agendas de la amplia red de talleres que contamos en España, por ello somos capaces de gestionar las agendas a conveniencia de nuestros clientes y no solo garantizar que nuestros clientes no esperen, sino también evitar el “exceso de personas”. Además, el programa también ofrece entrega y recogida para el cliente y un servicio Volvo de cortesía.

Creo que estamos en una posición privilegiada frente a nuestros competidores, porque ya llevamos años de experiencia gestionando las necesidades de nuestros clientes a nivel nacional y ofreciendo todos nuestros servicios online, tanto de venta como de posventa.

El concesionario siempre va a jugar un papel fundamental en todo el proceso de venta y entrega, y así lo vemos desde Volvo Car España. Son nuestros socios, y en Volvo siempre hemos cuidado tanto su satisfacción como su rentabilidad.

De hecho, Volvo consiguió la mejor valoración del mercado español en el año 2018 y la segunda mejor en el año 2019, siendo la marca con mayor rentabilidad de negocio y la más cercana al cliente, según el informe V-CON: realizado por la consultora MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO).

Fórmula de suscripción

Volvo fue pionera en ofrecer una fórmula de comercialización de sus productos, la suscripción, que otras marcas están incorporando poco a poco, ¿cómo está funcionando frente a otras como el renting o la compra? ¿qué particularidad tiene respecto a éstas?

Sí, hemos sido pioneros en ello lanzando una nueva fórmula de suscripción, que denominamos, Care by Volvo, un producto enfocado para el canal de particulares y autónomos que ofrece un servicio premium “sin complicaciones “.

Es un modelo de suscripción donde, a través de una cuota mensual, el cliente lo tiene todo incluido: no solamente los servicios que contratas en una operación normal como el mantenimiento, seguro, asistencia en carretera…, sino que además incluye servicios adicionales como farmacia a domicilio las 24h, chófer, babysitter, guía turístico en destino, entrenador personal, personal shopper, recogida y entrega del taller…, ofreciendo así a nuestros clientes mucho más que el tradicional renting.

Tras hacer su pedido digitalmente, por Internet, los clientes de Care by Volvo podrán llevarse su nuevo Volvo sin preocuparse por ninguno de los extras habituales, como el pago de la entrada, seguros, impuestos, costes de mantenimiento o diferencias relacionadas con la zona geográfica o la edad del cliente.

A día de hoy se puede contratar Care by Volvo directamente a través de nuestra página web para todos nuestros modelos, pudiendo comenzar a disfrutar del vehículo y de todos los servicios contratados de manera inmediata. Se puede suscribir a 24 o a 36 meses.

Al poder contratar la suscripción on line, sin necesidad de tener que ir al concesionario, la operación se realiza de una forma mucho más cómoda y sin complicaciones, al no tener que desplazarte, pudiendo realizar la suscripción en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, desde el momento en que el cliente contrata Care by Volvo, ponemos a su disposición un XC40, mientras que le encontramos o fabricamos el que se ajusta exactamente a las especificaciones elegidas por el cliente.

La experiencia de compra de los Polestar, la nueva marca de Volvo de coches premium eléctricos, promete ser mucho más directa. ¿Qué papel tendrán los concesionarios? ¿Se comercializarán los Polestar 2 al estilo Tesla, la marca con la que viene a batirse?

En estos momentos, y gracias a un ritmo de trabajo vertiginoso, Polestar tiene ya operativos un total de 23 Centros Polestar entre todos los países en los que ya ofertan sus coches eléctricos e irán aumentando la presencia de los concesionarios de la marca conforme aumenten las ventas de su Polestar 2.

Aunque el asesoramiento, distribución y compra, son cada vez más on line, los concesionarios seguirán jugando un papel muy importante y más para la oferta de Polestar, donde se tendrá en cuenta un nuevo concepto de concesionario.

Polestar, contará con concesionarios más cercanos a un “showroom” que a un punto de comercialización en sí, los cuales estarán enfocados a un entorno minorista y que la marca define como laboratorios de venta. Los denominados “Espacio Polestar”, se abrirán en las principales ciudades del mundo, marcándonos como objetivo tener disponibles un total de 60 establecimientos para 2020.

Hace pocos días presentamos en el Salón de Pekín el nuevo Polestar Precept, que se fabricará en el año 2022 con una autonomía de más de 700 km.

Polestar, a diferencia de Tesla, cuenta con toda la red de concesionarios Volvo para dar asistencia y apoyo comercial y de posventa a los clientes de Polestar. El cliente de Polestar se podrá mover a lo largo de toda Europa con la confianza de que cuenta con toda la red Volvo para ayudarle en caso de cualquier problema con su vehículo.

Objetivo: 100 por ciento de versiones electrificadas

La electrificación está siendo uno de vuestros caballos de batalla. En los últimos meses hemos visto llegar a la gama versiones híbridas enchufables para todos los modelos y desarrolladas tanto, a partir de motores de tres como de cuatro cilindros. ¿Cómo está funcionando comercialmente esa apuesta tan decidida por los PHEV? Por otro lado, estáis intensificando también la llegada de los MHEV que identificáis como B4 y B5, ¿va a quedar algún Volvo en la gama sin electrificar a corto-medio plazo?

Nuestra visión como empresa se define bajo el lema “Freedom to move”, siendo una empresa que ofrece movilidad a sus clientes, pero una movilidad que sea personal, segura y sostenible. La sostenibilidad es sin duda una de las prioridades y en base a eso, tenemos objetivos muy claros y definidos: reducir, entre 2018 y 2025, un 40 por ciento su huella de carbono por vehículo durante toda su vida útil. Este es el primer paso tangible para lograr el objetivo de Volvo Cars de que, para 2040, sus operaciones no tengan ningún impacto sobre el clima.

Somos líderes en el mercado premium en ese segmento. Cada vez hay mayor conciencia con el cambio climático y la sostenibilidad. El futuro de la movilidad es eléctrico. Y somos referentes por nuestro compromiso con el medio ambiente ofreciendo una gama exclusiva de modelos Recharge (hibridos enchufables y eléctricos), además de todo un panel de servicios para ayudar a incentivar su adquisición tales como: facilitar el consumo eléctrico gratuito el primer año e infraestructuras para que la movilidad eléctrica sea lo más accesible posible y una realidad.

En 2019 vendimos un 12 por ciento de Recharge sobre el total y este año ya estamos superando el 20 por ciento. Y en los modelos grandes —XC60 y XC90– estamos cerca del 40 por ciento. Una gran alegría por las ventas y por la reducción de emisiones.

Y, respecto, a si se va quedar algún Volvo sin electrificar, la respuesta es no. Volvo Cars ha sido uno de los primeros fabricantes de vehículos en comprometerse con la electrificación total y la eliminación progresiva de los vehículos alimentados exclusivamente por motores de combustión interna, y de hecho somos el único fabricante que tiene en toda su gama un vehículo hibrido enchufable.

Nuestro objetivo es que en 2025 la mitad de nuestras ventas sean de eléctricos y el 50 por ciento electrificados. En los próximos cinco años, presentaremos un vehículo completamente eléctrico cada año. Calculamos tener más de un 1.000.000 de coches electrificados circulando por las carreteras en el 2025.

El gran esperado es el primer eléctrico de Volvo, el XC40 Recharge P8, con el que dispondréis de un SUV, con lo que eso significa hoy un mercado volcado hacia esta tipología de automóviles, de 400 km de autonomía ¿Qué retos os va a suponer entrar en la electrificación al ciento por ciento? ¿Qué oportunidades? ¿Llegáis tarde, en el momento preciso o aún es pronto para los BEV?

Nuestro primer modelo de vehículo completamente eléctrico es el Volvo XC40 P8 y se perfila como uno de los mejores vehículos de la marca. Si bien este modelo también se encuentra en versiones con motor de combustión e híbrida, se posiciona en los puestos más altos de la gama gracias a las altas prestaciones. Decenas de miles de clientes han mostrado un gran interés por el XC40 eléctrico y la compañía ha recibido miles de pedidos incluso antes del inicio oficial de las ventas En nuestro país el XC40 Recharge P8 llegará en enero de 2021, iniciándose sus ventas desde este mismo mes de septiembre.

Los retos que supondrá la electrificación son: la mejora de la tecnología para una mayor autonomía y tiempo de recarga, las ayudas públicas, las infraestructuras para que haya puntos de recarga, y la mayor conciencia social sobre el cambio climático y la calidad del aire de las ciudades. Si bien es cierto que en España falta todavía infraestructura, la electrificación es una realidad, y en Volvo nos hemos situado a la cabeza. Eso siempre será una ventaja frente a nuestros competidores.

Vuestro modelo más pequeño es, precisamente, el XC40, ¿ha renunciado Volvo a contar en su gama con modelos más pequeños, compactos incluso, tras la retirada de la producción del V40? ¿Qué podemos esperar en cuanto a la ampliación de vuestro portfolio?

Volvo no renuncia a nuevos proyectos ni a nuevos modelos. Pero, en cualquier caso, lo que sí podemos asegurar, es que cualquier modelo que lance Volvo tendrá versiones hibridas, hibridas enchufables y eléctrico puro.