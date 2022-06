Vuelven los DeLorean: el primero es eléctrico y se llama Alpha5

Los mitos nunca caducan. Que se lo digan a Tom Cruise que estrena ahora lo que sería la segunda parte de Top Gun, una película para muchos imperdible en los años 80, concretamente del 1986. O a Regreso al futuro, otro film que un año antes atrajo en masa a los espectadores a los cines y que tenía como coprotagonista de Michael J. Fox a un DeLorean.

Este coche, el DMC-12, pese a su exitoso paso por las pantallas -volvería a aparecer en otras películas de ese ciclo- había tenido una vida comercial efímera, de apenas dos años. Se lanzó en 1981 y en 1982 finalizaba su producción con 8.500 unidades fabricadas Venía a ser un compendio de elementos de diferentes proveedores en una carrocería de tipo coupé con dos puertas de tipo alas de gaviota diseñada, nada menos, que por Giorgetto Giugiaro.

La vida de este coche fue tan azarosa como la del creador de la marca, John DeLorean, y tras decenas de años en los que algunos concesionarios propietarios de la firma han sobrevivido vendiendo piezas, revendiendo unidades, reconstruyendo coches o, incluso, realizando réplicas en pequeñísimas series, DMC DeLorean, que es como se llama la actual compañía heredera de la fundada por el que fue alto directivo de Packard y General Motors, ha lanzado su primer nuevo modelo.

Se llama Alpha5 y, como no podía ser de otro modo en los tiempos que corren, es eléctrico. El proyecto, iniciado como DMC-24 (también evolucionado como DMC200 y Projetc 831/1), ya se plasma en un modelo de producción tal como llegará al mercado en 2024.

En poco más que las puertas de tipo alas de gaviota o la forma de la luneta traseras este coupé se parece al DMC-12 original, lo que tampoco es nada extraño en tanto que del primero al actual han pasado la friolera de 40 años. Sin embargo, Italdesign, el centro de diseño de Giugiario, sigue detrás de sus líneas.

Por el momento, hay poca información técnica sobre él: ni siquiera potencia y, por supuesto, no hay noticias del precio aunque si se mira lo que cuesta un Porsche Taycan (desde unos 90.000 euros) podríamos tener una pista. Sabemos que se espera que acelere de 0 a 100 km/h en 2,99 segundos y que la velocidad punta rondará los 250 km/h, lo que permite imaginarse un coche muy rápido. También que su autonomía con una carga, conforme a las pruebas EPA -que no se corresponden con la WLTP europeas- estará en torno a 490 km gracias a una batería de algo más de 100 kWh. En su interior habrá lugar para cuatro pasajeros, si bien con no mucho espacio atrás como muestran las primeras imágenes.

Cuando pase los trámites de homologación se venderá exclusivamente en una tirada limitada, empezará a producirse en 2024 y se verá, en vivo y en directo, por primera vez en agosto, en Pebble Beach, en el concurso de elegancia californiano. Por supuesto, aún no hay pistas sobre lo que costará este vehículo con el que renace DMC DeLorean porque, los planes de la compañía van más allá de este eléctrico, como confirmaba el CEO de la compañía, Joost de Vries, pues ya está previsto también un coupé con un motor V8, una berlina eléctrica con batería y un SUV con pila de combustible: éste será el encargado de dar volumen a DMC, tal como confirmaba días atrás en AutoCar.