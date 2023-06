20 años de formación al volante con la Volkswagen Driving Experience

Lo que inicialmente era un programa de formación dirigido a la red comercial y posteriormente se generalizó a los clientes de la marca, la escuela de conducción Volkswagen Driving Experience, cumple 20 años. La celebración de este aniversario ha supuesto la convocatoria de experiencias en los circuitos de El Jarama y Montmeló, de las que disfrutarán 2.500 personas.

A lo largo de este tiempo ha ido incorporando nuevos cursos, de modo que la oferta hoy contempla la obtención de experiencias en asfalto, tierra o nieve y abarca tanto la formación de conductores experimentados como noveles con el objetivo común de aumentar su seguridad al volante.

En estos 20 años, nació la Escuela R y, dos años más tarde, un curso enfocado a los conductores más jóvenes, con menos de dos años de carné. En 2020, coincidiendo con el lanzamiento del ID.3, el primer eléctrico de Volkswagen, se puso en marcha un curso enfocado en este tipo de coches y, hace dos años, se amplió la oferta con nuevos cursos personalizados y jornadas privadas con los monitores de la escuela. Hoy, además, el equipo de Volkswagen Driving Experience cuenta con el apoyo de Luis Moya, dos veces campeón del mundo de rallies y embajador de la marca.

En este año, los cursos que ofrece esta escuela son el R Ice Experience y 4 Motion Hielo y Nieve, celebrado el pasado mes de marzo en Andorra; la Escuela One to One, que ofrece clases privadas exclusiva con un monitor de la escuela y se ofrecen en Madrid y Barcelona bajo demanda; el Meet&Drive, una clase de conducción de dos horas con Luis Moya; la Escuela ID, con un módulo teórico acerca del coche eléctrico y otro dinámico; y las Escuelas R y GTI, dirigidas a quienes quieren aprender o mejorar su técnica de conducción. La Escuela GTI está dirigida a conductores con hasta dos años de carné, mientras que la Escuela R es un paso más, para clientes experimentados.