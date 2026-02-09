Citroën aspira a "crecer" este año tras un discreto 2025 sostenido por los C4 y Berlingo

Citroën espera volver a crecer en ventas, tanto de turismos como de comerciales, a lo largo de este año tras los resultados a la baja obtenidos en España durante 2025.

En este ejercicio retrocedió un 7,7 por ciento en sus matriculaciones; y es que frente al total de las 60.275 obtenidas en 2024, que representó una cuota del 5,09 por ciento del mercado -turismos más comerciales-, cerró 2025 con 55.613 unidades vendidas, con una penetración del 4,16 por ciento.

El Berlingo fue el modelo más vendido en 2025 de la famila Citroën. Como el C4, el otro líder en matriculaciones de la marca, está fabricado en España.

De ellas, 34.286 unidades correspondieron a turismos y 21.327 a comerciales lo que supuso un descenso del 10,9 por ciento en la primera categoría de vehículos respecto a 2024 y algo menor, del 2,2 en la segunda.

C4 y Berlingo, los más vendidos de la marca en 2025

Como en años anteriores, el C4 fue el responsable del mayor porcentaje de ventas entre los turismos, copando el 40,8 por ciento de las mismas con sus 13.997 unidades, mientras que en los comerciales lo fue el Berlingo, que por sí solo supuso 77,1 por ciento de las matriculaciones en la marca en su categoría al alcanzar las 15.159.

Al contar con los recién lanzados C3 Aircross y C5 Aircross, CItroën contará con argumentos en los dos segmentos que más ventas acaparan, SUV B y C, aunque también donde mayor es la competencia.

El decrecimiento registrado en 2025, según el director general de Citroën para España y Portugal, Nuno Coutinho, se debió al proceso de renovación de la gama, que originó que ni los C3 Aircross ni los C5 Aircross estuvieran disponibles durante todo el ejercicio, en un año que puede considerarse de transición.

Este ya iniciado, con ambos modelos cogiendo ritmo comercial y destinados a segmentos que representan la mitad de los turismos que se venden en España, deberá ser en un ejercicio que Countinho calificó "de confirmación, con una gama ya adaptada a nuestro mercado", como ha demostrado la reconquista del C3 en el mercado de particulares -se situó en el top cinco con sus 11.021matriculaciones- o los pedidos para el C5 Aircross ya efectuados, "más de 1.000".

El coche de producción que llegará al mercado basado en el ELO llevará a Citroën, otra vez, a disponer de una opción semejante a los Spacetourer del pasado en formato de poco más de cuatro metros de largo.

Así, el propósito del director general para 2026 es el de situar la marca en una fase de crecimiento, alcanzando hasta un 5 por ciento de cuota del total del mercado también mediante la reafirmación de la oferta de comerciales.

Countinho puso en valor la buena marcha de la marca en los canales de particulares y empresas, además del posicionamiento que permite a sus modelos disponer de hasta tres propuestas de sistemas de propulsión.

El ë-C3 es uno de los coches eléctricos más asequibles del mercado y su impulso ha permitido a Citroën aumentar en un 97 por ciento sus matriculaciones con este tipo de tecnología de propulsión en 2025.

En este sentido, Citroën estuvo a punto de duplicar sus matriculaciones de eléctricos el año pasado, creciendo un 97 por ciento al sumar 4.775 unidades movidas con este tipo de energía, con una cuota del mercado de 4,24 entre los turismos y 10,65 en los comerciales.

El ejecutivo portugués también apuntó como objetivo mejorar la satisfacción de los clientes y de la red comercial, que ya vio crecer un 14 por ciento las ventas realizadas a través de sus concesionarios.

Citroën fue, por ventas, la segunda marca de Stellantis en España tras Peugeot; tanto en la categoría de turismos, con un 23,31 por ciento de las ventas del grupo; como en la de comerciales, con un 31,03 por ciento.

Nuno Countinho no quiso dar una cifra sobre la rentabilidad de esta red, aunque sí apuntó una mejora en ese aspecto en tanto que se producirá también un crecimiento en las ventas y, consecuentemente, en la facturación.