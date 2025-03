El Citroën C4 se reimpulsa a partir de un restyling y una gama de motores electrificados

Cuando le quedan unos tres años de vida comercial por delante -en 2028 llegará una nueva generación que está previsto que se produzca en la planta de Stellantis de Kenitra (Marruecos), en lugar de la de Villaverde (Madrid)- los dos formatos del C4 adaptan su aspecto al de otros productos más modernos de Citroën inspirados en el concept-car Oli como los C3, Berlingo, etc.

Este es el cambio fundamental que, en mayor medida, afecta al hatchback de cinco puertas y 4,36 m de largo, el C4, que a la berlina de algo más tamaño, 4,60 m; y cuatro puertas, el C4 X. Tienen, respectivamente, maleteros de 360 o 510 litros.

La zon posterior del formato de cinco puertas cambia mucho respecto a su antecesor, fundamentalmente grcias a pilotos, inserciones, etc.

El C4 desde su lanzamiento en 2020 -el C4 X es de 2023- ocupa la segunda posición en Europa en el mercado de berlinas compactas generalistas y en el mercado eléctrico del segmento C se mantiene en el top 5 de ventas. En el caso concreto de España, fue el segundo modelo más vendido de Citroën en 2024 sumadas sus dos siluetas, a muy poca distancia del C3, el best-seller de la marca. Los dos C4 representan, en todo caso, el 36 por ciento de las ventas de Citroën en nuestro país por el 37 por ciento del modelo más pequeño.

Un aspecto más en línea con otros Citroën

Ambos modelos adoptan el nuevo logo de Citroën en el centro de una parrilla rediseñada, con un capó que realza los chevrones con acabado en Silver Chrome. Los faros LED, con una firma luminosa en tres segmentos horizontales, garantizan una mayor percepción de la identidad visual del modelo, mientras que el paragolpes incluye una nueva rejilla y protector inferior. Además, las llantas adoptan un diseño más aerodinámico en el caso de las de 18", mientras que las protecciones laterales han sido rediseñadas y, en la parte trasera, aparecen nuevos pilotos y una franja negra que los une en el caso del hatchback. El C4 X, sin embargo, no tiene aquí cambios significativos.

Citroën ha sido mucho más conservadora a la hora de aplicar cambios en los C4 X, aunque sí es cierto que los pilotos son nuevos.

Adicionalmente, se suman a la gama de colores de la carrocería dos más, el Manhattan Green y Mercury Grey, mientras que se mantiene la opción de techo negro en contraste con el resto de la carrocería.

En el interior Citroën ha rediseñado los asientos, que reciben una espuma más gruesa, así como los ajustes de altura y lumbar en el caso del conductor. También reciben los C4 una nueva instrumentación con pantalla de 7" -antes era de 5"- asociada a la navegación conectada 3D - complementada con un head-up display- y en tanto que se mantiene la táctil central de 10" que lo que sí estrena es un nuevo sistema de infoentretenimiento con funciones que se pueden controlar a través de atajos personalizables. La interfaz también cuenta con reconocimiento de voz natural o ChatGPT, éste asociado al Pack Connected Plus; así como conectividad inalámbrica con los teléfonos móviles. Es posible, igualmente, contar con actualizaciones OTA en este sistema.

La instrumentación cuenta con una pantalla de mayor tamaño y la central estrena un nuevo inferfaz.

En relación a las ayudas a la conducción se integran en estos Citroën hasta veinte distintas. Entre ellas están el frenando automático en caso de riesgo de colisión, la alerta de las mismas, la combinación del control de crucero adaptativo y la advertencia de cambio de carril, así como el sistema de vigilancia de ángulo muerto, aviso de cambio involuntario de carril, alerta de pausa para el café, alerta de atención del conductor, cambio automático de luces de carretera, cámara trasera para ofrecer 180 grados de visión o varias que ofrecen una panorámica.

Microhíbridos con arquitectura de 48 voltios o eléctricos

La gama de motores se conforma, por un lado, en torno a los de gasolina. microhíbridos. Así existe una variante con el 1.2 Puretech, con casi un 40 por ciento de componentes nuevos sobre el tres cilindros original, que está combinada con una transmisión automática ë-DCS6 electrificada -tiene un motor eléctrico de 28 CV (21 kW)- y rinde 100 CV; en tanto que la versión más potente, igualmente microhíbridada con arquitectura de 48 voltios y basada en la anterior, tiene 136 CV gracias a un turbocompresor de geometría variable.

Aunque en otros mercados se mantiene un Puretech de 130 CV con caja automática, ésta versión sin electrificar no está presente en el nuestro.

Estas dos versiones admiten el uso en modo eléctrico, por ejemplo, durante las maniobras de aparcamiento o en ciudad, donde Citroën estima que es posible moverse sin necesidad de que el motor tricilíndrico se active durante la mitad del tiempo de un recorrido con la consiguiente reducción de consumo: los C4 homologan desde 4,7 l/100 km con esta microhibridación.

A estos dos motores de gasolina se suman dos sistemas de impulsión eléctricos, uno con 136 CV (100 kW) y otro de 156 CV (115 kW) con, respectivamente casi 355 km y 415 km en el ë-C4 según tenga la batería de 50 o 54 KWh; o 360 km y 425 km en el ë-C4 X, con las mismas. Admiten cargas de hasta 100 kW con corriente continua y 11 en alterna, si bien en este caso como opción a los 7,4 kW estándar.

Estas versiones eléctricas disponen del apoyo de la aplicación e-Routes para la determinación de los trayectos teniendo en cuenta los datos del vehículo, las condiciones del tráfico y al estado de las estaciones de carga, adaptándose a las condiciones cambiantes y ofreciendo rutas alternativas si es necesario, por ejemplo. Además, esta función será posible lanzarla desde el sistema de infoentretenimiento.

Dos eléctricos y dos microhíbridos conforman una gama con una potencia entre los extremos no muy alejada: de 100 a 156 CV.

Como novedad extra en estos ë-C4 a partir de mitad de año estará disponible la función V2L que suministra electricidad a dispositivos externos como un ordenador, una bicicleta, un refrigerador, etc.

Los precios conforme a la web comercial de Citroën arrancan en el caso del C4 Hybrid 100 eDCS6 en 22.450 euros con el nivel You, por los 24.200 que cuesta la versión también microhíbrida de 136 CV con el acabado Plus. Con este mismo motor el Max supone 26.250 euros y el Business 24.900.

En cuanto a los ë-C4, la combinación del motor menos potente y la batería de menor capacidad con los acabados You y Plus suponen 30.940 y 32.140 euros; mientras que con el sistema de propulsión de 156 CV (115 kW) con el acabado Plus el precio es de 33.140 euros, con el Max de 34.980 y con el Business de 34.290.

En los dos C4 los asientos delanteros han cambiado levemente de cara a ofrecer mayor confort con nuevas espumas.

El C4 X con el motor microhíbrido de 136 CV está disponible con el acabado You por 23.340 euros, Plus por 24.400, Max por 26.450 y Business por 25.100. El ë-C4 X con el motor de 136 CV (100 kW) cuesta con el acabado You 31.390 euros y con el Plus 32.840; mientras que con el de 156 CV (115 kW) supone 33.840 con el Plus, 35.680 con el Max y 25.100 si se opta por el Business orientado a profesionales y autónomos.