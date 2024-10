Los Citroën C4 y C4 X estrenan el restyling con el que llegarán en 2025

Citroën ha mostrado cómo serán los C4 y C4 X a partir del año que viene. Entonces estrenarán algunos cambios en su diseño exterior, centrados en el frontal.

Así, las modificaciones en el frontal están inspiradas en el OLI de 2022, del que se recoge el nuevo logotipo de la marca, por ejemplo. No cambia el capó, aunque sí los faros, ahora con segmentos horizontales como firma lumínica, del mismo modo que lo hace toda la zona inferior. Aquí, el parachoques integra una parrilla subrayada por un cárter de inspiración SUV que, dependiendo de los acabados, tiene colores diferentes: Mercurio en los You y Plus o Plata en el Max. Asimismo, son nuevas las llantas de 18", con acabado diamantado y bimaterial; o los protectores laterales que tienen piezas, como en el frontal, de colores de contraste en negro u oro satinado.

De las dos carrocerías de este compacto, es la de cinco puertas la que recibe los cambios atrás, con nuevos pilotos o estrenando una franja transversal en el portón.

En cuanto a la trasera, hay tratamientos distintos según se trate del C4 y C4X. Así, en el primero son nuevos los pilotos que están unidos por una banda en negro y que tienen el nombre de Citroën; mientras que en el segundo no se producen variaciones. Lo que sí incorporan los dos son tonos a su oferta de colores de carrocería: Verde Manhattan y Gris Mercurio se suman al Azul Eclipse, Rojo Elixir, Blanco Okenita y Negro Perla Nera. Como opción, se mantiene el techo en negro.

De puertas a dentro, Citroën dice haber rediseñado los asientos, con un efecto acolchado y una capa 1,5 cm más gruesa, con espuma texturizada y de alta densidad en el centro del asiento. Igualmente, se ha mejorado su estructura, así como los ajustes de apoyo lumbar y altura en el caso del conductor.

Es nuevo el logo del volante, en tanto que la instrumentación con pantalla de 7" alcanza a todas las versiones de estos compactos.

En el salpicadero, la instrumentación recibe ahora una pantalla digital de 7". Está vinculada a la navegación opcional en el acabado Plus y de serie en el Max. La complementa un head-up display en color, así como la del equipo multimedia de 10", ya con navegación 3D.

Esta pantalla HD admite personalización de funciones gracias a sus widgets. Asimismo, tiene un sistema de reconocimiento de voz o la conexión inalámbrica con teléfonos móviles. El equipo puede actualizarse sin necesidad de acudir al taller, vía OTA; y ofrece ya ChatGPT con el paquete Connect Plus.

En 2025, las funciones de planificación de viajes e-Routes, que permiten una gestión dinámica de las rutas en las versiones eléctricas, se ofrecerán directamente en el sistema de información y entretenimiento a bordo del vehículo.

Una gama de motores aún por definir

Junto a las versiones de 136 CV (100 kW), en éste caso con batería de 50 kWh; y de 156 CV (115 kW), ésta con 54 kWh, respectivamente con 355 y 415 km de autonomía en el C4 y 360 y 425 en el C4 X, se alinearán ya dos versiones Hybrid: la de 136 CV con la que anteriormente ambos C4 contaban y una nueva de 100 CV. También en algunos mercados se mantendrá el 1.2 sobrealimentado con turbo de éstas últimas sin ningún tipo de electrificación: tendrán 130 CV y sólo se asociarán a la caja automática de ocho velocidades.

Más adelante, en el primer semestre del próximo año, Citroën sumará la función V2L en los ë-C4 y ë-C4 X, sus eléctricos compactos, que se venderá como accesorio.

Sin modificaciones en la zona posterior, el C4 X ofrece un maletero de 510 litros por los 380 de su hermano pequeño: el cinco puertas mide 4,36 m de largo; el cuatro, 4,60.

Entre las ayudas a la conducción están el sistema de frenado activo que detecta el riesgo de colisiones, la alerta de posibles colisiones, la combinación del control de velocidad de crucero adaptativo y la alerta de salida de carril, o el control de velocidad con Stop&Go. También el sistema de vigilancia de ángulo muerto, la alerta de atención del conductor, el encendido de luces largas automático, el reconocimiento ampliado de señales de velocidad y recomendaciones de velocidad, etc.