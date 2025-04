Audi, Mazda, Honda o Toyota: Propietarios de Tesla modifican los logos de sus coches en protestas contra Musk

En los últimos tiempos, el polémico rumbo que ha tomado Elon Musk, dueño de Tesla entre otras empresas conocidas, ha generado descontento entre muchos de sus clientes, quienes han reaccionado de diversas formas, incluyendo la modificación de sus coches. Las primeras muestras de protesta fueron pegatinas en la parte trasera de los vehículos con frases como "yo me compré el coche antes de que Elon Musk enloqueciera", llegando algunos a escribir directamente sobre la carrocería con rotulador permanente.

Sin embargo, la tendencia actual entre los conductores de Tesla es hacer desaparecer cualquier logo que recuerde a la marca y sustituirlos por los de otros fabricantes. En las redes sociales han comenzado a circular fotografías de vehículos Tesla con emblemas de Audi, Mazda, Honda o Toyota. Estas acciones podrían deberse al temor de los propietarios a que sus coches sufran actos de vandalismo, dado el incremento de estos episodios contra los Tesla, o bien ser una forma irónica de protestar contra la marca. El usuario White Rob Fernandes ha mostrado varias capturas.

Algunos usuarios han optado por soluciones aún más originales para transformar sus Tesla. Gregory Hedgepath, por ejemplo, reemplazó el logo de su coche por el murciélago de Batman, declarando: "Me encanta conducir mi Tesla. El mejor coche que he tenido, pero no apoyo los nazis ni el racismo. Así que decidí reemplazar el logo con un símbolo real de la fuerza (imaginaria) estadounidense".

Toyo-Tesla, una genialidad

Protestas violentas contra los Tesla

A pesar del tono humorístico de algunas de estas muestras de desapego, un grupo de propietarios de Tesla está sufriendo formas violentas de protesta contra sus coches. A principios de este mes, se provocó un incendio en un Supercharger de Littleton (Massachusetts), quemando varios postes de carga. Otros vehículos han sido vandalizados con lemas anti-derechistas, anti-Trump o anti-Elon Musk. Incluso en Toulouse (Francia), doce coches fueron quemados en un concesionario de la marca.

Audi A5, Tesla Edition / FB

Caída en las ventas de Tesla

Más allá de estos episodios violentos, las ventas de Tesla han comenzado a descender en los primeros meses de 2025. Aunque se desconoce si se debe a un cambio de opinión de los potenciales clientes o a la mayor competencia en el mercado, en países como España se registra una caída del 43,9% en los datos acumulados de enero y febrero.

Elon Musk, controvertido empresario y político

Elon Musk es un empresario y magnate sudafricano, conocido por ser el fundador, CEO y principal diseñador de SpaceX; inversor inicial, CEO y arquitecto de producto de Tesla, fundador de The Boring Company; cofundador de Neuralink; y propietario de Twitter. Además de su actividad empresarial, Musk ha incursionado en la política, siendo un controvertido aliado del ex-presidente estadounidense Donald Trump durante su segundo mandato. Las polémicas declaraciones y posicionamientos de Musk han sido objeto de críticas y han influido en la percepción de sus empresas, especialmente Tesla, por parte de algunos clientes y de la opinión pública en general.