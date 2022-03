Cómo conducir para ahorrar gasolina

El progreso de la tecnología ha causado que los nuevos modelos de coche consuman cada vez menos. Los sistemas de hibridación han conseguido reducirlo en cifras impensables hace 20 años. Esto es así dada la preocupación latente sobre el medio ambiente, siendo la conducción una de las actividades que produce más daño al ecosistema. Ahora, se suma también la subida imparable del precio del carburante.

Así, la reducción del consumo de combustible es tan beneficiosa para nuestro bolsillo como para el medio ambiente, por lo que existen algunos trucos de conducción eficiente que nos ayudarán a llegar a final de mes. Puede que conozcas algunos, pero otros son tan evidentes que puede que se te escapen.

Una adecuada presión de neumáticos

Los neumáticos hacen posible que nuestro vehículo avance, y es tan importante su cuidado como el de cualquier otra parte del coche. Además de ser esencial en términos de seguridad, influye también en el consumo del coche. Todo neumático debe ir inflamado tal y como lo indique el fabricante, solo en invierno, con frío, o si el coche va algo cargado hay que inflarlos un poco más. Conducir con una presión de neumáticos inferior a la indicada puede hacer que el consumo aumente entre un 2% y un 4% más de lo habitual.

Evitar acelerones y frenazos

Conducir evitando aceleraciones repentinas y anticipar las paradas para decelerar adecuadamente puede hacer que ahorremos un 20% de consumo de combustible, según el modelo de coche. Estos acelerones y frenazos suponen un esfuerzo para el motor que se traduce en un gasto innecesario del combustible. Lo mejor es conducir con suavidad, para seguirdad propia y ajena.

Uso correcto del aire acondicionado

El aire acondicionado, a pesar de no ser necesario para el funcionamiento del vehículo, es un elemento indispensable para cualquier conductor, pero funciona gracias al motor, por lo que puede provocar un alto consumo de combustible. Es importante no usar bajas temperaturas, ya que el sistema tendrá que emplear más potencia para enfriar el coche y por tanto consumirá en desmedida. Lo ideal y en la medida de lo posible, deberíamos poner el aire acondicionado solo 5°C menos que la temperatura exterior, recordando que el aire acondicionado sólo es efectivo pasados unos minutos, por lo que no es necesario ponerlo a tope nada más arrancar. Lo más recomendable es abrir las puertas y ventanillas primero para ventilar el habitáculo y rebajar de forma natural la temperatura interior.

Las ventanillas bajada

Las ventanillas abiertas en carreteras por las que se circule a una alta velocidad hace que el aire que se introduce en el vehículo cree una resistencia que provoque que el vehículo tenga que emplear más energía para avanzar. Es más eficiente y eficaz usar el aire acondicionado, con los consejos que hemos visto anteriormente.

Mantener una velocidad uniforme

Lo ideal en estos caso es utilizar el control de velocidad de crucero, pero en caso de no tenerlo es importante mantener una velocidad uniforme o estable. Para ello hay que buscar un cierta fluidez en la circulación evitando frenar, acelerar y cambiar de marcha si no es necesario, así como anticiparnos a nuestras acciones.

Uso de las marchas largas

En las fases de aceleración y si nuestro coche equipa un cambio manual, deberíamos subir de marcha cuanto antes. Siempre que sea posible, deberíamos conducir a bajas revoluciones. El exceso de revoluciones crea un mayor consumo de combustible.