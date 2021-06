Sólo un 7% de los españoles se plantea adquirir un coche eléctrico

Los españoles siguen teniendo como primera opción el diesel (34%) y la gasolina (27%) a la hora de plantearse adquirir un vehículo, mientras que solo un 7% se plantea adquirir un coche eléctrico, según un estudio elaborado por Coches.net.

Por otra parte, el 15% de los encuestados optaría por un vehículo híbrido y un 8% por un híbrido enchufable como primera opción. "El vehículo eléctrico sigue sin ser ahora mismo una opción para muchos compradores de coches", ha destacado el director comercial de Coches.net, Marcel Blanes.

Muestra de esto es que el 58% de los conductores no se plantea comprar un coche eléctrico y el 70% señala que no está en sus planes la adquisición de un coche de gas. El porcentaje entre aquellos que no se plantean comprar un coche híbrido en ningún momento apenas llega al 24%.

El precio o la carga

Los motivos por los que los compradores de coche no se plantean todavía la compra de un vehículo de energías alternativas son la creencia de que mejorarán en el futuro (38%) y el precio (35%) en el caso de los híbridos y la dificultad de encontrar lugares reales de carga (62%), la baja autonomía (59%) y el precio (54%) en el caso de los eléctricos.

Por otra parte, el interés por los coches eléctricos es más alto entre el público de vehículos de ocasión, llegando al 29% de los encuestados. "Este interés viene acompañado los últimos meses por un aumento en la oferta de esta tipología de vehículos, en coches.net ha superado ya el 5% del total de la oferta, el porcentaje más alto registrado", ha destacado Marcel Blanes.

Desconocimiento Plan Moves

Un dato destacable es el alto grado de desconocimiento del Plan Moves por parte del público. Un 32% no han oído hablar de él y el grado de desconocimiento es más alto entre las mujeres, los más jóvenes y los que van a comprar un coche de ocasión. Por otra parte, el 30% de los futuros compradores de coches se vería influenciado por el Plan Moves para comprar un vehículo eléctrico y un 38% señala que a pesar de la ayudas del Plan Moves no se decanta por un eléctrico.

"Es necesario apostar por la información para derribar las barreras del desconocimiento en torno a la movilidad eléctrica en la sociedad y entre las administraciones, porque hay una enorme falta de sincronía entre la realidad del desarrollo tecnológico y capacidades de los vehículos eléctricos actuales, la idea sobre su precio y el despliegue de infraestructuras de recarga", ha declarado Arturo Pérez de Lucia, director general de Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica).