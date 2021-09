Qué documentos exige la DGT como obligatorios para llevar siempre en el vehículo

Además de los triángulos, los chalecos reflectantes, un recambio de neumático y demás artículos que todo conductor tiene interiorizado que debe tener siempre en su coche, existen determinados documentos que no pueden faltar.

Y ya no es cuestión de llevarlos encima, sino de que se encuentren vigente. Es malo que la policía pare a cualquier conductor que no porte el carnet de conducir, pero tenerlo perfectamente guardado en la cartera no evitará una multa si dicha acreditación se encuentra en situación de caducidad.

Además, a esto se suma la cuestión de que dichos documentos deben presentarse siempre en formato original: no valen fotocopias ni fotografías. Por suerte para los conductores más despistados, con la aplicación miDGT, será posible siempre llevar los documentos actuales encima. A esta app se pueden subir todos las acreditaciones que le pueden ser requeridas a un conductor (siempre que sean originales y estén en fecha).

Carnet de conducir

Como decíamos, lo más básico que un conductor debe portar es su acreditación de conducción. El hecho de no llevarlo supone una multa de 10 euros, pero la situación se agrava si, por ejemplo, alguno de los datos recogidos en el documentos son falsos o no están actualizados, momento en el que la sanción puede alcanzar los 80 euros.

En caso de que el carnet de conducir esté caducado, la cuantía a pagar sería de hasta 200 euros, mientras que, si por un casual el conductor no estuviera autorizado para conducir un vehículo, la multa tornaría a delito penal, lo que supondría una pena de seis meses de prisión y trabajos para la comunidad.

Permiso de circulación

Llegados a este punto es importante recordar que el carnet de conducir y el permiso de circulación son acreditaciones diferentes. El carnet es un documento de identificación del conductor, mientras que el permiso recoge los datos del vehículo y de su titular.

Así, al igual que en el supuesto anterior, no tener encima el permiso de circulación del vehículo conllevaría una multa de 10 euros, mientras que tener un dato erróneo está penado con 80 euros. Asimismo, circular sin autorización o habiendo sido retirada supondría una sanción de 500 euros.

Seguro obligatorio

Según marca la ley, todo vehículo debe estar asegurado para poder circular. Sin embargo, desde 2008, es el único documento que no es imprescindible tener físicamente, ya que los agentes pueden comprobar dicho seguro en el acto. Pero cuidado, porque circular sin seguro o con él caducado está sancionado con multas de 601 euros a 3.000 euros, además de la correspondiente inmovilización del vehículo.

ITV

Si el conductor no lleva el informe de haber pasado la ITV convenientemente habilitado, será multado con 10 euros. Por otro lado, si lo que el vehículo no posee es su pegatina la sanción aumenta hasta los 100 euros, todo ello teniendo en cuenta que los agentes pueden comprobar en cualquier momento si el vehículo ha pasado o no la ITV. En el caso de que no sea así, la multa asciende a los 200 euros.