Cinco errores que cometemos con el aire acondicionado del coche en verano

Andalucía ha batido este fin de semana el récord de la temperatura más alta medida en España, según la Aemet. La localidad que tiene este honor es Montoro, en Córdoba, que llegó a registrar 47,2 grados, pero en general estos días hemos vivido una de las olas de calor más intensas de los últimos tiempos. El aeropuerto de Córdoba con 46,9 grados, Écija con 46,6 grados y Aguilar de la Frontera, también en la provincia de Córdoba, con 46,5 grados, encabezaron unos registros de temperatura que obligan a la población a estar en alerta y protegerte en todos los ámbitos, también en el de la conducción. Y es que, como recuerdan desde la DGT, conducir el vehículo con una temperatura interior de 35 grados tiene un efecto similar a conducir bajo una tasa de alcoholemia de 0,5 gr/l en sangre.

Si hablamos de protegernos del calor en verano mientras conducimos debemos centrarnos de forma obligatoria en el aire acondicionado. Afortunadamente la calidad de los vehículos ha aumentado con el paso de los años y hoy día es casi imposible encontrarnos nuevas creaciones que no lleven incorporados un climatizador o aire acondicionado que nos permita mantener el habitáculo en la temperatura adecuada para nuestra salud. La realidad es que en verano, poner el aire acondicionado en el coche no es sólo una cuestión de confort, también de seguridad vial. Los expertos indican que, con una temperatura en el interior del coche que ronde los 35ºC, el conductor reaccionará un 20% más lento que otro cuyo vehículo esté a unos 25ºC. Por eso es muy importante mantener fresco y ventilado el habitáculo de nuestro vehículo.

Así, desde la DGT nos facilitan una lista con los cinco errores más comunes que cometemos cuando utilizamos el aire acondicionado y algunos consejos para optimizar su uso:

Poner el aire al máximo nada más entrar al coche

Uno de los errores más frecuentes que cometen los conductores es encender el aire al máximo nada más subirse en el coche. Los expertos aconsejan abrir las puertas y ventanillas y ventilar el habitáculo durante un minuto, antes de activar el aire acondicionado. De esta forma se consigue rebajar de forma natural la temperatura interior. Una vez ventilado, ya se puede entrar, cerrar las puertas y ventanillas y activar la climatización. Las previsiones indican que en una media hora el habitáculo podrá instalarse en los 25ºC recomendados.

Usar el botón de recirculación

Mantener el botón de recirculación del aire encendido hará que los cristales se empañen y no reducirá la temperatura del habitáculo. Lo ideal es empezar conduciendo con la opción Auto y así conseguiremos que el flujo del aire se autorregule, sea más homogéneo y se haga un uso más eficiente.

Evitar el uso del aire acondicionado regularmente

Hay momentos del día en los que hace baja la temperatura y creemos que podemos tolerar no poner el aire acondicionado para ahorrar combustible pero lo ideal es activar siempre el aire, así evitará que se empañe cuando se eleve la temperatura exterior.

Mal uso de los difusores

¿Cuántas veces nos hemos subido al coche, hemos accionado el aire y al no sentir el fresquito rápidamente hemos decidido activarlo al máximo? La mayoría de las veces no es una cuestión de temperatura, sino de la dirección en la que circula el aire dentro del habitáculo. Para conseguir un reparto adecuado del aire es necesario usar de forma adecuada los difusores, enfocándolos hacia arriba y no hacia la cara directamente, ya que así conseguiremos que el aire se reparta por todo el habitáculo.

No hacer cambios de filtros

Tan importante es hacer un bueno uso del aire acondicionado como llevar a cabo un buen mantenimiento del mismo. Como el aceite, los neumáticos o el líquido de frenos, el sistema de climatización también necesita un mantenimiento específico. Desde la DGT se recomienda cambiar los filtros cada 15.000 ó 20.000 kilómetros.