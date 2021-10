Así va la segunda generación del BMW Serie 4 Gran Coupé

El Serie 4 Gran Coupé es una berlina de cinco puertas con una longitud de 4,78 m y una silueta en la que su tercer volumen, el del maletero, queda casi totalmente difuminado: en su lugar hay un portón que inicia una suave caída desde el techo. Es el tercer Serie 4, tras el lanzamiento de los Coupé y Cabrio en, respectivamente, el año pasado y éste, y se trata de la segunda generación de este Gran Coupé: la primera es de 2014.

Desde un año antes, en 2013, cuando apareció el Serie 4 Coupé de tres puertas, BMW utiliza esta denominación para distinguir a las carrocerías “especiales” de diferentes características que los componentes de la Serie 3: la tradicional berlina de cuatro puertas y el familiar, Touring.

En el mercado hay otros modelos de marcas premium con características y siluetas parecidas a las del Grand Coupé y, como éste, también con cinco puertas. Es el caso del Audi A5 Sporback o del Mercedes-Benz CLA Coupé.

Mejor acceso atrás

Visto lateralmente el Serie 4 Grand Coupé tiene aspecto de, como su nombre indica, coupé; aunque sus cinco puertas dan pie a un acceso más cómodo a las plazas traseras de lo que suele ser habitual en coches de este tipo dado que, comúnmente, tienen dos o tres accesos. A diferencia de otros Serie 4, en el Gran Coupé las manillas de las puertas exteriores están integradas.

El hueco que dejan una vez abiertas las traseras que como las delanteras carecen de marco para las ventanillas -las traseras sobresalen mucho al bajarlas totalmente- no es tan grande como en una berlina al uso, en tanto que su altura es de 90 cm y la anchura en su lugar más favorable de 67 cm. pero, en cualquier caso, siempre es más conveniente contar con esos vanos extras si pretendemos dar uso más o menos frecuente a las plazas posteriores. Además, éstas y respecto al coupé, no son dos, sino tres: el Gran Coupé está homologado para cinco ocupantes.

De espacio, suficiente, pero lejos del sobresaliente

Las plazas delanteras son, incluso con techo solar, tan amplias como puede desearse, con mucha altura y una anchura más que suficiente, por mucho que no sea muy grande para el tamaño del coche -hay sólo 140 cm de puerta a puerta, que es muy poco y no muy distinto a lo que encontramos en un Serie 1-, para ir confortablemente.

Los asientos también ayudan, como también lo hacen de cara a quienes les guste conducir con las piernas más estiradas que dobladas al poder bajar mucho. Todo esto es igual a lo que puede encontrarse en el Serie 4 Coupé, incluso por la posición del volante, pero también al Serie 3. Las dos familias incluso comparten el salpicadero y las pantallas para la instrumentación o el sistema de infoentretenimiento que soportan. También ergonómicamente o desde el punto de vista de la calidad percibida la aportación del Serie 4 Gran Coupé admite poca o ninguna crítica.

Pueden elegirse tres modos de conducción: Sport, Confort y Eco Pro, los dos extremos configurables con la función Individual. Así puede definirse en el primero de ellos el ajuste de la dirección, cambio y motor en la unidad que conducimos; mientras que el tercero también se pueden definir la advertencia de velocidad máxima y el funcionamiento de la calefacción o climatización de los asientos, retrovisores o parabrisas.

En cuanto a las plazas traseras, ocurre otro tanto en cuanto a espacio que con las delanteras: no hay pegas en cuanto a la altura, si bien aquí sus 89 cm entre banqueta y techo están en el límite para que una persona de 180 cm de altura pueda ir cómodo, mientras que la anchura real más que para tres ocupantes es para dos -vuelve a tener una cota semejante a la de un Serie 1- y el espacio longitudinal es un poco justo -de nuevo, no mayor que el compacto-.

Es un panorama un poco decepcionante en cuanto a habitabilidad para un coche tan grande, pero no cabe duda de que cumple suficientemente si se le mira como un coupé: quien necesite más espacio siempre puede fijarse en la Serie 3, que aprovecha mejor el espacio longitudinal.

Mejor acceso y sobradamente amplio

El maletero, por su parte, tiene según los datos oficiales 470 litros, 10 menos que antes. Se accede a él a través de un portón motorizado que da pie a una boca grande de algo más de un metro cuadradado; y en su zona más ancha, la que está junto al borde de carga -por otro lado, muy elevado respecto al plano del maletero- alcanza los 136 cm, en tanto que el fondo llega a ser a ras del suelo de un metro. Su volumen total, según nuestras mediciones, es de 499 litros.

Este espacio está dotado de una toma de 12 voltios, cuatro puntos de anclaje, un portabolsas lateral y dos huecos laterales con redes para alojar pequeños objetos como, por ejemplo, el botiquín. También tiene un punto de iluminación a cada lado.

Cinco motores, tres de ellos microhíbridos

He conducido el 420i Gran Coupé, la versión de menor potencia con el motor de gasolina en tanto que utiliza un 2.0 de 184 CV y, como el resto, combinado con un cambio automático de ocho velocidades. El otro motor de menor potencia, en este caso de la familia Diesel, es el del 420d de 190 CV que, por otro lado, es el que da pie al precio más bajo de esta gama: 50.550 euros, 1.050 menos que el de gasolina.

Que sea más asequible es curioso porque incluso hay más carga tecnológica en el Diesel que el gasolina: cuenta con el apoyo de una hibridación ligera. Es un sistema de 48 voltios con una batería que recoge la energía que produce el generador-motor de arranque cuando no se está acelerando y que la envía a éste para que con sus 11 CV apoye al térmico cuando la aceleración lo requiere.

Este mismo sistema también está presente en el M440i xDrive Gran Coupé, una versión Performance con el 3.0 de gasolina de 374 CV -antes tenía 326 CV- y tracción total que supone el tope de precio de este modelo: 75.900 euros. Más adelante, también estará disponible sólo con propulsión. Del mismo modo que llegará un 430d de 286 CV -en la primera generación, 258 CV-, también xDrive y con microhibridación de 48 voltios.

La otra versión de lanzamiento es la 430i, con el mismo 2.0 TwinPower Turbo del 420i, pero llevado hasta los 258 CV -6 CV más que antes-, con un precio de tarifa de 55.750 euros.

Un básico más que suficiente para muchos

Al desarrollarse el contacto de día no he tenido la oportunidad de probar las luces con leds que se ofrecen como alternativa a las láser -éstas con un alcance con la iluminación en carretera de casi 600 m-, ambas con la posibilidad de adaptar su haz al tráfico. Sin embargo, sí he disfrutado del excelente comportamiento dinámico de este Gran Coupé.

Es un coche muy estable en todo tipo de condición, neutro en curva -que sea de propulsión no supone un añadido de dificultad en su conducción- incluso antes de que actúe la electrónica para controlar un posible desvío de la trayectoria y con una dirección que permite sentir bien la posición de las ruedas. Para quien valore mucho la capacidad de filtración de la suspensión este BMW, y como es habitual en los productos de la marca, puede resultar algo decepcionante porque, a cambio, aporta un excelente control de los movimientos de la carrocería y una pisada impecable.

Para conseguirlo, tiene algunas modificaciones respecto a la berlina de la Serie 3, como más elementos destinados conseguir mayor rigidez del chasis, que está rebajada respecto al suelo casi 6 cm, con el centro de gravedad también reducido en 2 cm, y es más ligero: 55 kg. Otros cambios son la mayor caída negativa en el eje delantero.

La suspensión de los Serie 4 puede definirse a gusto del comprador, más allá de la de serie, con una opcional M Sport con amortiguadores y muelles más duros; y otra adaptativa, con amortiguadores regulables. También la dirección puede tener una desmultiplicación variable y los frenos de serie ser reemplazados por unos que en el eje delantero tienen mayor capacidad de retención. En cuanto a las llantas, que en nuestra unidad son de 17” de serie, pueden ser sustituidas por otras de mayor tamaño: de hasta 21”. En nuestro caso, las ruedas montadas eran unas Hankook Ventus S1 Evo3 255/40 R19.

En cuanto al motor del 420i, pese a tratarse del menos potente de gasolina entiendo que puede ser muy satisfactorio para muchos compradores en tanto que tiene suficiente empuje para moverse muy deprisa a velocidad de crucero e, incluso, adelantar sin dificultad en carreteras de un carril por sentido. Pasa, por vibraciones o ruido, desapercibido y su consumo también es razonable, aunque no bajo: en el recorrido realizado, con terreno muy variado -carreteras secundarias, autopistas y ciudad, por lo común a velocidades legales-, según el ordenador de viaje, gastó 8,0 l/100 km al termino del viaje.

En el equipamiento de serie los asientos delanteros son los deportivos, con tapicería de tela, pero con regulaciones ya eléctricas; el sensor de lluvia y luces se incluyen también como dotación estándar, al igual que el climatizador, los ya mencionados faros LED, la alarma, el equipo de sonido con radio digital, la instrumentación digital del Live Cockpit Plus -es el nivel intermedio disponible en BMW- o la navegación con información en tiempo real del tráfico o la meteorología que también incluye la actualización de los mapas.