Grande Panda, el utilitario de Fiat con versiones eléctricas e híbridas y desde 18.900 euros

Fiat ha aportado más información sobre el Grande Panda, el primer modelo de su nueva familia global, diseñado para formar parte del segmento B con una propuesta que pretende combina sostenibilidad, diseño italiano -ha sido creado por el Centro Stile de Turín- y versatilidad. Este utilitario refleja la esencia de la marca italiana y su compromiso con la innovación, destacando por ser el primero de Fiat en ser construido sobre la plataforma Smart Car Platform de Stellantis, adaptable a múltiples fuentes de energía.

Inspirado en el Panda de los años 80, el Grande Panda renueva su identidad con una carrocería de 3,99 metros de largo, 1,76 de ancho y 1,57 de alto, capacidad para cinco personas y orientación tanto familiar como urbana.

El Grande Panda es más largo, ancho y alto que el Panda que aún se comercializa en versión Hybrid de 70 CV y desde unos 15.000 euros

Los pasos de rueda le transfieren apariencia robusta, mientras que sus líneas limpias y detalles como los faros Led PXL y las letras tridimensionales que conforman las palabras Panda -en las puertas- y Fiat -en la trasera- resaltan su personalidad.

Como continuación de la iniciativa No Grey de Fiat, el Grande Panda se venderá en siete colores que recogen el ADN de la marca: Amarillo Limone, Plata Bronce, Acqua azul, Azul Lago, Rojo Passione, Negro Cinema y Blanco Gelato.

Cuenta con un maletero de hasta 361 litros y soluciones inteligentes de almacenamiento, como un salpicadero con compartimentos versátiles. Su diseño interior, decorado con detalles en Blu Tasmania y amarillo, aporta un ambiente singular. En el salpicadero se instala, por un lado, un cuadro de instrumentos de 10", por otro, una pantalla táctil para la radio digital de 10,25", capaz de duplicar el contenido del teléfono conectado a ella.

El salpicadero en el caso del acabado La Prima tiene una estructura de bambú, material que también se utiliza en su zona exterior

Por otro lado, están disponibles los paquetes Connect One con llamada de emergencia o asistencia en carretera, así como informe del funcionamiento del coche; y Connect Plus, que incluye navegación conectada, localización del vehículo y de estaciones de carga. Este último puede completarse con el servicio e-Routes que guía hasta las infraestructuras de recarga disponibles en el trayecto según las necesidades de autonomía. También informa sobre el tráfico, el clima, las zonas de peligro, etc.

Eléctrico o híbrido, a elegir

El Fiat Grande Panda estará disponible en versiones eléctricas e híbridas. La primera cuenta con un motor de 113 CV (83 kW) y batería de 44 kWh que proporciona hasta 320 km de autonomía WLTP. Esta puede cargarse con corriente alterna usando hasta 7 kW de serie a través de un cable retráctil de 4,5 metros integrado en el frontal, aunque es posible, si se usa el puerto de carga trasero y un cable convencional, elevar la potencia hasta los 11 kW. Con corriente continua la carga puede hacerse usando hasta 100 kW.

En la zona delantera se encuentra uno de los puntos de carga del Grande Panda con sistema de propulsión eléctrico.

En cuanto a la versión con motor térmico, equipa un tres cilindros de gasolina de 1,2 litros y con 100 CV que se complementa con una microhibridación de 48 voltios en la que es clave una transmisión de doble embrague en la que se integra un motor eléctrico. Esta tecnología permite funciones como e-queueing y e-parking, que optimizan el consumo y reducen las emisiones, así como circular puntualmente durante aproximadamente un kilómetro y a velocidades inferiores a 30 km/h sólo con electricidad.

La apuesta de Fiat por la sostenibilidad también se encarna en el uso de materiales reciclados y ecológicos. Cada vehículo contiene el material correspondiente al plástico recuperado de 140 cajas de bebidas. Además, para el plástico azul del interior se usan plásticos reciclables y aluminio también procedentes de estos envases. Por otro lado, Fiat emplea en la versión La Prima un textil fabricado a partir de la fibra de bambú para crear la envoltura del salpicadero.

Independientemente del motor que se elija, la capacidad del maletero no varía.

El Grande Panda estará disponible en dos acabados para con el sistema de propulsión eléctrico: el más accesible Red y la versión más equipada -distinguible, entre otros elementos, por las llantas de aleación de 17"- La Prima, con precios desde unos 25.400 euros con el primero de los dos y 3.000 euros adicionales si se elije el segundo.

Para el Grande Panda Híbrido, los acabados son Pop, Icon y La Prima, con precios respectivos de 18.900, 20.400 y 22.900 euros.

En cuanto a las ayudas a la conducción, la asistencia de mantenimiento de carril, control de velocidad de crucero, limitador de velocidad, frenado de emergencia, control de crucero y sensores de estacionamiento posteriores. En el caso de La prima, también se añaden los delanteros y una cámara de visión trasera.

Este utilitario pretende ofrecer cinco plazas reales por la anchura disponible en la zona posterior del habitáculo y ser así una opción de tinte familiar.

Fiat ha creado más de 100 accesorios específicos para el Grande Panda, así como pegatinas de personalización al estilo de los años 80.