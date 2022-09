¿Por qué es imposible equivocarte y repostar con diésel un coche de gasolina?

Son varias las pesadillas asociadas a los coches que podemos tener. Podemos soñar que nos roban el coche, que nos atropellan o que nos equivocamos de combustible a la hora de repostar. Basta con tener un descuido para verte implicado en cualquiera de estos episodios, que no revisten el mismo grado de gravedad, pero sí ocasionarían severos desajustes de planificación en la vida de los implicados.

Llegar a una estación de servicio despistado, distraído o con prisas puede llevarnos a cometer acciones no deseadas, como pedir al empleado de la gasolinera un tipo de combustible que no usa el coche que llevamos o equivocarnos de manguera a la hora de repostar. Esta acción ha dado auténticos quebradores a los conductores en el pasado, obligándoles a llamar a la grúa, vaciar y limpiar el depósito si no querían cargarse definitivamente el vehículo, pero actualmente ya el riesgo se ha minimizado al menos a la mitad ¿Por qué? Equivocarte al repostar con diésel un coche de gasolina es imposible.

La boca de la manguera que sirve para regular el paso del diésel es más ancha que el de una manguera de gasolina, por lo que físicamente es imposible repostar diésel en un coche de gasolina, ya que la manguera no cabe.

¿Qué hace si nos equivocamos de combustible?

Pero, cuidado, porque al revés sí es posible. Se puede introducir una manguera de gasolina en un depósito de coche diésel y es un error que se produce con más frecuencia de lo que se cree. Si nos equivocamos lo primero que hay que hacer es no arrancar el coche, avisar al servicio de asistencia en carretera y llevarlo directamente a un taller para desmontar el depósito y extraer el combustible equivocado.

Si cuando te das cuenta de ello ya no tiene solución, hay que detener el vehículo lo antes posible (si no se te ha parado antes) y tendrás que revisar, no sólo el depósito, sino otros sistemas del coche que han podido verse seriamente dañados por esta acción, multiplicando los perjuicios económicos en este caso.