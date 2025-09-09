El Porsche 911 Turbo S, con 711 CV, es la versión más potente de la historia del modelo

Porsche ha presentado la nueva generación del 911 Turbo S, una versión con un sistema de propulsión T-Hybrid que incorpora dos turbocompresores eléctricos y un motor eléctrico integrado en la caja de cambios PDK de ocho marchas, asistido por una batería de alto voltaje, de 400 voltios, y 1,9 kWh de capacidad. Es un sistema híbrido semejante al estrenado por el Carrera GTS a mediados del año pasado, si bien éste tiene un solo turbo.

Así este nuevo 911 alcanza los 711 CV de potencia y un par máximo de 800 Nm, de modo que la Turbo S es la versión de producción más potente fabricada hasta la fecha y también una de las más rápidas: acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y llega a 200 km/h en 8,4 segundos, con una velocidad máxima de 322 km/h.

A diferencia del GTS, el Turbo S emplea un doble turbo que está alimentado por el sistema eléctrico de 400 voltios. Así se consigue que el 3,6 litros entregue 711 CV.

En consonancia con estas prestaciones, cuenta con un sistema de frenos con discos cerámicos de serie y de 420 mm de diámetro delante, el más grande instalado en un Porsche de dos puertas, con nuevas pastillas; y 410 mm detrás. También neumáticos de nueva generación y dimensiones 255/35 ZR 20 en el eje delantero y 325/50 ZR21 en el trasero.

Este 911 Turbo S incorpora aerodinámica activa, con aletas de refrigeración y un difusor frontal móvil; así como un alerón trasero extensible e inclinable heredado de su antecesor. El Cx que es de 0,30, en el coupé se ha reducido un 10 por ciento respecto al anterior Turbo S y, además, la aerodinámica activa mejora la frenada en suelo mojado, con difusores que se cierran para proteger a los discos de las salpicaduras.

El imponente alerón trasero se convierte en uno de los elementos que caracterizan la imagen de los Porsche 911 Turbo S.

El Porsche Dynamic Chasis Control se integra en el sistema de propulsión híbrido, de modo que su actuación -debe reducir la tendencia al balanceo y aumentar la agilidad en curva- se debe a cilindros activos interconectados, en lugar de estabilizadoras activas, que trabajan más rápidamente gracias a la arquitectura eléctrica de 400 voltios.

También estrena un escape deportivo de titanio que reduce peso y ofrece un sonido más emocional.

Respecto a su predecesor, este nuevo Turbo S pesa 85 kilos más -1.800 en total-, superando ampliamente sus 650 CV gracias también a la aportación del motor eléctrico integrado en el cambio.

En el apartado estético, Porsche ha introducido llantas de color Turbonita, así como detalles diferenciadores en emblemas, molduras, así como una carrocería más ancha y musculosa, gracias a los pasos de rueda, respecto a los Carrera, de los que también se diferencia por las entradas de ventilación.

El interior mantiene el lujo característico de la marca con asientos deportivos eléctricos de dieciocho posiciones, acabados en carbono y microfibra, faros HD Matrix LED y el paquete Sport Chrono de serie.

Los detalles en Turbonita se pueden encontrar en los paneles de las puertas, el volante, el salpicadero, los bordes de la consola central, las costuras, el cronómetro o la instrumentación.

En versión Coupé, el 911 Turbo S es, de serie, biplaza, pero bajo pedido y sin coste se pueden añadir los asientos traseros. El Cabriolet se entrega en configuración 2+2. Ambos se ofrecen en España desde 271.000 y 285.200 euros, según se trate del Coupé o Cabriolet, con entregas previstas en Europa a finales de año o principios del que viene. Además, la división Porsche Exclusive Manufaktur permite una amplia personalización, que incluye más de 100 colores exteriores, techo de carbono y detalles interiores únicos. Incluso es posible adquirir un reloj Porsche Design 911 Turbo S Chronograph a juego con el vehículo.