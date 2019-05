Probamos el Tesla Model 3 Perfomance: un eléctrico que destaca por su potencia, autonomía y tecnología

El Tesla Model 3 ha sido hasta abril el eléctrico más vendido en España en 2019 y ahora en mayo ocupa la segunda posición por detrás del Leaf.

Si bien es cierto que muchas de esas ventas se habían formalizado previamente durante años atrás, hay que reconocer que estamos ante un coche que ha generado gran expectación.

La versión que hemos probado se corresponde con el Tesla Model 3 Performance, que tiene un precio de 68.500 euros, si bien es cierto que este modelo parte de los 57.600 euros.

Ambas cifras, no obstante, siguen siendo muy elevadas, lo que enmarca a la marca Tesla dentro del segmento de los fabricantes premium.

Una vez junto a él, lo más llamativo es su línea estilizada y baja, que nos recuerda a su hermano mayor el Model S.

También llama la atención el techo de cristal que es de una única pieza y su frontal, puesto que no encontramos parrilla o radiador, ya que los motores eléctricos no se tienen que refrigerar como los convencionales.

Otro aspecto curioso es que cuenta con dos maleteros: uno convencional trasero de 340 litros y otro de pequeño tamaño de 85 litros que se sitúa en lugar de un motor tradicional de combustión, que ocupa más espacio.

Eso sí, a la hora de escoger un detalle principal nos quedamos con su pantalla interior de 15 pulgadas en disposición horizontal y que sustituye a elementos como el cuadro de instrumentos o los botones tradicionales, ya que todas las funciones se hacen por medio de la pantalla.

A favor

Nos ha llamado poderosamente la atención la respuesta de su motor, que literalmente es inmediata. Conviene recordar que sus 462 CV están disponibles desde el primer momento, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 3,4 segundos.

Otro aspecto que nos ha gustado su centro de gravedad bajo, por la posición de las baterías, lo que permite un comportamiento bueno y aplomado. Y también nos ha parecido sorprendente lo que Tesla denomina ‘Autopilot’ y que no hay que confundir con ‘Piloto automático’.

Se trata de un sistema de asistencia a la conducción de nivel 2 (hay un máximo de 5) que permite, gracias a unos sensores y cámaras, que el vehículo circule solo unos pocos segundos. Es uno de los mejores asistentes que existen en la actualidad, si bien sólo funciona cuando las circunstancias del tráfico y la carretera son idóneas.

En contra

La ausencia del cuadro de instrumentos es un aspecto muy criticado en este modelo, sobre todo porque para conocer detalles tan simples como saber a qué velocidad vamos tenemos que mirar la pantalla central.

También es mejorable la calidad de los acabados: ya que por ejemplo las costuras de los reposacabezas no están bien rematadas, algo que no suele ser habitual en un premium. A ello añadimos que la dirección no transmite mucha información de lo que sucede bajo las ruedas y que el peso del vehículo es elevado.

Conclusión

Es uno de los eléctricos de referencia hoy en día, sobre todo por potencia y autonomía: homologa 530 km. en ciclo WLTP. Pero sigue siendo un producto caro y con una factura que se incrementa en 5.300 euros si se incluye el ‘Autopilot’, que no es de serie.