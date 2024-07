Recasens, nuevo presidente de Anfac: "Quien niegue el vehículo eléctrico está negando el progreso"

El nuevo presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y presidente y director general de Renault Group Iberia, Josep Maria Recasens, ha defendido que "el único elemento" que genera valor en el sector de la automoción es el vehículo eléctrico, por lo que ha afirmado en la presentación de su nombramiento este viernes que "quien niegue el vehículo eléctrico está negando el progreso".

Recasens, que ha sido nombrado presidente de la asociación en sustitución del consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, en la sesión extraordinaria celebrada el pasado viernes por todos los miembros de la junta directiva y la asamblea general de la asociación, ha sostenido que España se encuentra ante una encrucijada de "éxito o fracaso colectivo" y ha dicho que es necesario que se involucren todos los sectores de la economía.

Wayne Griffiths, el presidente saliente de Anfac, junto al nuevo presidente, Josep María Recasens

"Si tenemos éxito o fracasamos, va a ser un éxito o un fracaso colectivo. No puede ser el sector del automóvil el único responsable en descarbonizar la economía, el único responsable en asegurar crecimiento del vehículo eléctrico. Todos los actores alrededor del sector tecnológico industrial, incluido el sector financiero, juegan un papel clave en la adopción del vehículo eléctrico", ha dicho.

En este sentido, ha insistido que el país debe de convertirse en "tractor líder" en la producción de tecnología en torno al vehículo eléctrico y conectado, ya que "si no lo hacemos, España perderá el tren", y ha sostenido que "está en juego el tejido industrial que ha nacido al servicio del vehículo de combustión".

"Para que en España tengamos la posibilidad, o al menos el potencial o las condiciones necesarias para que todos estos servicios, estos productos, estas tecnologías, crezcan o nazcan (...) el país tiene que dar una respuesta clara y rotunda que quiere participar en la carrera del vehículo eléctrico. Repito, no solamente para vender vehículos, satisfacer a los clientes, sino para ser tractor líder de nuevas tecnologías asociadas al vehículo eléctrico", ha incidido.

El sector de la automoción se enfrenta a seis retos

Recasens ha explicado asimismo que el sector de la automoción en España y Europa se enfrenta a seis retos en los próximos años: la descarbonización, la digitalización, la volatilidad de los precios, la escasez de las materias primas, "el tsunami regulatorio" y la transformación de la fuerza laboral.

"Nunca antes el sector ha hecho frente a tal cantidad de retos de forma simultánea. Recordemos que históricamente el sector ha tenido una tecnología dominante en un escenario de crecimiento donde la escala y las energías han marcado la pauta del éxito. Las recetas del pasado no son más válidas para el futuro. Y a todo esto evidentemente que hay un debate público en relación a la descarbonización (...) y si el futuro de la descarbonización se realiza mediante el vínculo eléctrico sí o no. Yo lo que digo es, optemos por una neutralidad tecnológica", ha detallado.

Además, ha apuntado que el sector también enfrenta un 'trilema' respecto a las tecnologías y fuentes de energía necesarias para descarbonizar el sector.

En primer lugar, ha insistido en que cualquier solución tecnológica o fuente de energía tiene que asegurarse el suministro; en segundo ha dicho que es que esta "tiene que ser limpia y verde" y el tercer factor importante es que sea competitiva en coste y, en consecuencia, accesible para el cliente. "A día de hoy no hay ninguna tecnología que sea capaz de dar respuesta al trilema", ha detallado.

Con lo que Recasens ha insistido que se precisa una coexistencia de todas las tecnologías de propulsión en la transición energética del sector. No obstante, ha recalcado nuevamente que el futuro de la industria pasa por el vehículo eléctrico.

Los chinos "son mejores que nosotros... van una generación por delante"

Al ser preguntado sobre su postura de la imposición de aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos a la Unión Europea, Recasens ha dicho que no le motiva "la prohibición", sino la competencia, y ha sostenido que "la regulación tiene que estar al servicio de la generación de valor".

No obstante, ha reconocido que los fabricantes de automóviles chinos "van una generación por delante". "Hay que aceptar una cosa como occidentales: en el vehículo eléctrico conectado, van una generación por delante, una generación son siete años de vehículos. Creo que lo que hay que hacer es ser humildes y aceptar esa realidad, son mejores que nosotros".

Asimismo, ha explicado que en el mundo existen actualmente tres modelos de regulación respecto al comercio de vehículos: "el modelo chino que regula a largo plazo, el modelo americano que regula la protección y el modelo europeo que nos paraliza y que nos obliga cada año a tener que gestionar entre 8 y 10 nuevas regulaciones en los vehículos, hipotecando más del 25 por ciento de nuestros recursos para entender la regulación y como aplicarla en nuestros vehículos".

En concreto, sobre las medidas aprobadas por la Comisión Europea para imponer hasta un 38 por ciento de aranceles a los vehículos eléctricos provenientes de China, ha dicho: "La competencia nos encanta. Y el hecho de ver que hay alguien que es mejor, nos tiene que motivar para mejorar nosotros. Pero cuando hablo de que nos gusta la competencia o la competitividad, nos gusta en igualdad de condiciones".

Por lo que, para el presidente y director general de Renault Group Iberia, la Comisión Europea con este estudio debe "intentar averiguar si las reglas de juego son las mismas y estamos compitiendo en igualdad de condiciones" y ha impuesto medidas en ese sentido.

No obstante, ha advertido de que hay que tener en cuenta "que Europa no es Estados Unidos, que no tenemos la independencia ni tecnológica ni de materias primas que puedan tener los americanos, con lo cual Europa tiene que hacer un ejercicio de equilibrio geopolítico y tecnológico en los momentos".

Relación con el gobierno y medidas para impulsar la electrificación

Finalmente, al ser cuestionado por la relación que tendrá con el Gobierno y las medidas que busque con las Administraciones para impulsar la electrificación del parque automovilístico ha dicho que están trabajando "positivamente en ello".

Asimismo, ha sostenido que "esto no va de Anfac y el Gobierno, va de todos", por lo que ha dicho que convocará a cuantos actores sea posible para lograr la transformación necesaria de la industria española del automóvil e impulsarla para ser más competitiva.

Además, sobre el debate actual de la reducción de la jornada laboral, ha dicho que la generación de valor en la industria va más allá de este tema, y "va más del 'output' que alguien es capaz de sacar... Repito, esto no va de ideología, no va de coche eléctrico, no va de baterías, esto va de tecnología. Y bien o mal, el vehículo corta transversalmente tal cantidad de sectores en la sociedad que es la plataforma para conquistar el mundo desde el punto de vista tecnológico. Va de esto, no va de vender uno o dos coches más, va de tecnología", ha concluido.