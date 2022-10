El mejor sistema antirrobo 'secreto' para bicicletas

Una bicicleta te puede costar desde alrededor de 100 euros hasta el casi millón de euros de un famoso modelo de bicicleta de montaña, diseñada por The House of Solid Gold y bañada en oro de 24 quilates. Pero más allá del precio de la misma para muchos amantes del ciclismo lo verdaderamente importante de su bici es el valor. Compañera de episodios inigualables, amaneceres indescriptibles, rutas culminadas con desayunos únicos y percances rutinarios, muchos serían incapaces de imaginarse su vida sin la bicicleta, por lo que la cuidan de la mejor manera posible.

En España se roban más de 300 bicicletas al día. Asegurar tu bici con un buen candado se ha convertido en una habilidad necesaria para ahorrarte más de un disgusto. Invertir en un candado de buena calidad es un paso necesario para todo ciclista. Cuanto más pequeño y sofisticado sea el bombín de la llave, más difícil será de superar. Aunque en ocasiones por mucha sofisticación (y dinero) que le pongamos los malos terminan ganando la batalla...o no. La solución para que no terminen de quedarse con lo que no es suyo puede estar en el mejor sistema antirrobo para bicicletas, que, además, esconde un secreto ¡Te lo contamos!

El timbre Airbell, un eficiente rastreador

Hablamos del timbre AirBell, una herramienta que, como bien anuncia su nombre, hace las veces de timbre, obligatorio en las bicicletas aunque muchos usuarios se olviden de ello, y también nos permite rastrear la bici desde un dispositivo móvil en caso de robo. Como ocurre con algunos teléfonos móviles o relojes. Así, además de colocar nuestro pertinente candado atravesando el cuadro y la rueda trasera preferentemente, que son las piezas más codiciadas por los amigos de lo ajeno, instalar un timbre AirBell en nuestros manillares aumentará ostensiblemente nuestras opciones de recuperar la bicicleta en caso de intento de robo. Porque tan sencillo es montarlo con las herramientas que incorpora la instalación, como complicado intentar quitarlo una vez instalado sin ellas.

La clave de esta herramienta, estéticamente muy memorable, está en su interior, donde se encuentra un AirTag de Apple, preparado para rastrear el vehículo en caso de robo (o de pérdida en un olvido puntual respecto al lugar en el que dejamos aparcada la bici) gracias a la red Find My. Por ahora AirBell sólo está a la venta en Europa y lo puedes encontrar en Amazon, por menos de 25 euros.

Además, que los millones de usuarios de Android no se preocupen. Los AirTags son compatibles con Android, por lo que no estamos ante un nuevo producto que se crea en exclusividad para colmar la sed de privilegios por parte de los clientes de iPhone.