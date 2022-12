¿Puedo usar el móvil con el coche totalmente parado?

Muchas personas tienen la manía de mirar el móvil en los semáforos o en breves paradas con el coche totalmente parado. Muchos creerían que no están cometiendo ninguna infracción, puesto que el coche no está en movimiento y no hay nada de lo que preocuparse, pero realmente no es así.

La ley de tráfico de la DGT que entró en vigor el 21 de marzo de 2022, con el objetivo de mejorar la seguridad vial de los conductores y también imponer sanciones económicas más duras para aquellos que infrinjan la normativa. Una de las medidas que se tomaron con la implantación de la nueva ley de tráfico tiene que ver con el móvil: estará absolutamente prohibido sostener el móvil en la mano, aunque no lo estés usando, mientras estés dentro del coche. El simple hecho de sujetarlo ya será considerado una infracción.

El próximo 21 de marzo la ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Y lo hace porque la forma de movernos también lo ha hecho y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos.Más información en https://t.co/MNLQj4ZPaE#NuevosTiemposNuevasNormas pic.twitter.com/xyIZsEfwxF — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 15, 2022

¿Cuál será la multa por esta infracción? Se sancionará al infractor con una multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos del carnet de conducir. Anteriormente, solamente se incurría en una pérdida de 4 puntos, y tenías que estar mirando el móvil mientras estabas conduciendo.

Como hemos comentado anteriormente, hay muchas personas que acostumbran a mirar el móvil en las paradas que se realizan con el coche, ya sea por estar parado en doble fila o consultarlo rápidamente en un semáforo. Para estos casos, a muchos le surge la duda, ¿la nueva normativa también se aplica a mirar el móvil cuando el coche está parado?

Pues la respuesta es muy simple: no puedes coger el móvil dentro del coche, esté parado y muchos menos estando en movimiento, ya que la DGT considera que aunque estés parado, estás dentro del tráfico, por lo que no puedes sostenerlo ni mirarlo. Lo que sí puedes hacer es usar el manos libres para hablar por teléfono mientras conduces, pero sin coger el móvil directamente.

El hecho de que se hayan endurecido las sanciones por estas infracciones se debe a la cantidad de accidentes provocados por las personas que cogen el móvil en el coche que, según la DGT, son comparables a las personas que conducen bajo los efectos del alcohol.