Cuidado con estos soportes de móvil para el coche, pueden costarte una multa

Hace justo un mes entró en vigor la nueva Ley de Tráfico de la DGT y muchos siguen estar al día de todo lo que deben saber sobre los cambios y cómo les afecta. Limites de velocidad, adelantamientos, variación en las sanciones, económicas y por puntos...Varios son los aspectos que varían y una obsesión por parte de la DGT: aplacar el número de muertes en la carretera con las que comenzó este 2022. Ni más ni menos que un centenar de siniestros viales en España, las peores cifras en el primer mes del año desde hace una década.

Las principales razones de los siniestros siguen siendo la velocidad, el alcohol y las distracciones. Los móviles se han convertido en el enemigo número uno del tráfico y por ello desde el mes pasado se sanciona de forma más severa el uso del móvil al volante. Coger el teléfono con la mano acarrea una multa de 200 euros y la pérdida de seis puntos del carnet de conducir.

¿Eres de los que, aunque estés conduciendo, no puede dejar de contestar el #móvil cuando oye entrar una llamada o una notificación de mensaje?Crees que no, pero sí puedes y debes, por tu seguridad y la de todos.Las #distracciones cuestan vidas.#CeroDistracción 📵 pic.twitter.com/MLn77uzMbq — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 18, 2022

¿Eres de los que, aunque estés conduciendo, no puede dejar de contestar el móvil cuando oye entrar una llamada o una notificación de mensaje? La DGT tiene un mensaje para ti: "Las distracciones cuestan vidas". Efectivamente, los datos demuestran que las distracciones por el uso del móvil han provocado numerosos accidentes. Por ello la DGT no sólo va a penalizar más aún que queramos usar el móvil, sino que lo llevemos cerca de nosotros de forma incorrecta para usar el GPS. Tráfico ha puesto el foco en los soportes no homologados para sujetar el móvil. No llevar el correcto puede acarrear una multa de 100 euros.

¿Cuáles son los soportes legales que puedo llevar en mi coche? Los soportes que acepta la DGT deben estar siempre homologados y colocarse debajo de la zona de visión del conductor. Es decir, que tienen que estar sujetos en la zona donde estaba la ranura de los CDs o al cuadro multimedia del salpicadero.

Uno de los principales aspectos que hay que cuidar a la hora de conducir es tener la visibilidad adecuada a través de los espejos, la colocación de los asientos y los puntos de visión bien acoplados. Los soportes para móviles no deben entorpecer la visión del conductor. ¿Eres de los que instalaste en tu coche un enganche en forma del móvil pegado al cristal con una ventosa? Pues cuidado con estos soportes de móvil porque pueden costarte una multa.