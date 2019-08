Las ventas de coches se desploman un 37% en lo que llevamos de mes de agosto

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos experimentaron una caída del 37,4% en los veinte primeros días de agosto, hasta 30.691 unidades, según datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam).

Este fuerte retroceso en la comparativa anual se explica por la entrada en vigor, el 1 de septiembre de 2018, del nuevo ciclo de homologación WLTP, que motivó que las marcas realizaran descuentos para reducir sus stocks de vehículos no homologados y generó un fuerte incremento de las matriculaciones.

Por canales, los clientes particulares compraron 18.834 turismos y todoterrenos en España en la primera veintena del mes actual, lo que se traduce en una disminución del 30,2% respecto a las 27.002 unidades comercializadas en dicho período del año previo.

De su lado, las empresas compraron 10.096 automóviles en lo que va de mes, un 46,3% de retroceso, mientras que las firmas alquiladoras matricularon 1.761 unidades en dicho período, un retroceso del 45,5% en comparación con el dato de dichos días del año pasado.

En el acumulado del año hasta el pasado 20 de agosto, el mercado automovilístico español alcanzó un volumen total de 839.850 unidades, lo que se traduce en una caída del 7,7%. El de empresas fue el canal que menos bajó, con 265.480 unidades, un 2,7% menos, seguido del alquilador, con 202.138 unidades, un 3,1% menos, y del particular, con 372.232 unidades, un 13,1% menos.

Desde Ganvam indicaron que, aunque el efecto WLTP acusa la caída, el canal de particulares lleva prácticamente un año de bajada, lo que indica que la salud del mercado "no es buena" y destacó que urge la creación de un Gobierno estable que lance un mensaje de tranquilidad al comprador particular.

"Dar la vuelta a la situación actual y dinamizar la demanda pasa por poner en marcha medidas no regresivas que permitan a todas las rentas acceder a un vehículo eficiente, que hoy por hoy es el nuevo y el seminuevo, ya sea diesel, gasolina o alternativo. De lo contrario, no solo caerá el mercado, sino que no conseguiremos la famosa movilidad sostenible", aseguró el presidente de la organización, Raúl Palacios.