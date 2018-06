El liderazgo de Isco

Al borde de los cien pases completos (98), con 5,94 kilómetros recorridos con la posesión del balón de su equipo y seis regates, más que nadie en los 97 minutos ante Irán, Isco ofreció una nueva muestra de responsabilidad y liderazgo en la selección española.

En cada aspecto ofensivo del partido del miércoles, contra un adversario ultradefensivo, aparece el malagueño al frente de España casi en cada registro, como el pasador más constante, también como el conductor hacia adelante de su equipo en el último tercio del campo e incluso como rematador, en este caso sólo tras de Silva.

Nadie intentó y entregó más pases que él. De los 109 envíos que propuso, conectó con su destino en 98, con un promedio de acierto del 90%, con lo que supone para un futbolista que juega de medio campo para adelante, cuando la exigencia de la precisión y la velocidad en la entrega es mucho mayor que en las zonas defensivas.

37 fueron en corto, 60 a media distancia y uno en largo, según recogen las estadísticas oficiales de la partido de la FIFA. "Es un jugador diferente. Lo conozco de la época de Valencia y ya transmitía muchas cosas positivas", expresó Jordi Alba sobre él.

"Ha crecido muchísimo respecto a cuando lo conocí en la época del Valencia. Hace cosas diferentes y hace mejor al equipo. Esto se trata de un equipo, no sólo de destacar a un jugador, no quitando méritos a Isco, que hace cosas que jugadores no hacen o no pueden hacer, pero destacar al equipo, que está muy unido", añadió el lateral.

Porque, a la vez, el centrocampista también fue el destino más buscado por sus compañeros, con 113 pases recibidos, 21 de ellos también de Iniesta, al que dio él la misma cantidad a lo largo de los 97 minutos del encuentro.

Isco fue también el que más regateó, con nueve intentos y seis desbordes; el que más condujo en el último tercio del campo hacia la portería de Irán, con ocho; el que más irrumpió con el balón controlado dentro del área, dos veces, igualado con Carvajal, y el que más kilómetros recorrió con la posesión de su equipo: 5,94.

Son más de la mitad de los que corrió a lo largo de todo el partido, 10,48 kilómetros. Fue el tercero en ese sentido, superado por David Silva (10,75) y por Jordi Alba (10,63). Otros dos futbolista españoles superaron los 10.000 metros anoche en Kazán: Busquets, con 10,19, y Carvajal, con 10,05 kilómetros.

También probó su remate en cuatro ocasiones, aunque las cuatro sin encontrar la portería contraria. Sólo Silva, con cinco, uno de ellos entre los tres palos, disparó más que él. Ni siquiera Diego Costa, el goleador del encuentro, que tiró tres veces, una de ellas, de rebote y clave para dar el triunfo a España ante Irán.

Como también lo fue la insistencia en cada momento de Isco, el único de los doce debutantes en la convocatoria del Mundial de la selección que lo ha jugado todo en Rusia 2018, los 193 minutos y 15 segundos entre ambos encuentros. Sólo repiten esa marca De Gea, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba y Busquets.