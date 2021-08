Desesperación en Afganistán: Un bebé, entregado por encima de un muro a soldados de EEUU

Un bebé afgano fue entregado por encima de un muro a soldados estadounidenses en el aeropuerto de Kabul durante las tareas de evacuación de la capital de Afganistán, dijo una fuente del Departamento de Defensa estadounidense.

El portavoz del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Jim Stenger, explicó que ese bebé "fue reunido con su padre y está a salvo en el aeropuerto".

Un vídeo de nueve segundos que se hizo viral en las redes sociales muestra cómo, en medio de la multitud y el caos, una persona entrega a un bebé por encima de un muro en el aeropuerto de Kabul a un soldado estadounidense.

The chaos & fear of people is a testament to the international community’s role in AFG’s downfall & their subsequent abandonment of Afghan people. The future for AFG has bn decided for its people without its people’s vote & now they live at the mercy of a terrorist group. #Kabul pic.twitter.com/k4bevc2eHE