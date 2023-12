Francia alerta de los peligros de que Ucrania y Moldavia entren en la UE pero no en la OTAN

Francia advirtió este lunes de "consecuencias duras" para la UE en caso de que Ucrania y Moldavia entren en la Unión y no en la OTAN, porque los europeos estarán "solos" ante un eventual ataque de Rusia.

Según fuentes diplomáticas, "si no hay consenso" para que los dos países ingresen en la Alianza Atlántica, Europa "tendrá que reforzar aún más su capacidad de defensa", obligando a un esfuerzo presupuestario de cada Estado miembro superior al actual 2% del PIB solicitado. "Tenemos que pensar en un escenario en que Ucrania y Moldavia no estén en la OTAN, pero sí en la UE. Las consecuencias pueden ser duras, porque entonces la UE se encontrará sola, si Rusia un día decide atacar a países que no son de la OTAN", dijeron.

Los líderes de la UE acordaron la semana pasada abrir las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, en un calendario todavía incierto por la invasión rusa en este primer país que se prolonga desde hace casi dos años. París recordó que justamente por esa guerra ha cambiado su doctrina histórica en contra de ampliaciones del club comunitario y ahora juzga que es necesaria y que hay que "seguir apoyando masivamente y en todos los niveles" a Ucrania.

Problemas

Las fuentes rechazaron además los temores de ciertos países sobre la idea de que Ucrania "absorberá todo" y aclararon que hay estudios que demuestran que "no es tan grande" el esfuerzo presupuestario. "Tienen una energía impresionante para hacer reformas", indicaron las fuentes, en relación a Moldavia y Ucrania, en una situación diferente a la de los países de los Balcanes occidentales, a los que demanda más esfuerzos.

En un 2024 lleno de desafío electorales Francia apuesta por un refuerzo de la gobernanza de la UE, precisamente para evitar que "la ampliación pueda debilitar" al club.