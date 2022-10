¿Liz Truss o una lechuga? Un tabloide británico se pregunta quién durará más

El Gobierno británico hace meses (años, si nos remontamos a la tormenta del Brexit) que encadena crisis. La penúltima es la que atraviesa su recién estrenada primera ministra, Liz Truss, que apenas lleva un mes en un cargo pero cuyas propuestas fiscales ya han provocado el derrumbe de la libra esterlina, el pánico en los mercados financieros y hasta la intervención del Banco de Inglaterra.

En un intento de calmar las aguas, la sucesora de Boris Johnson en Downing Street destituyó este viernes a su ministro de Finanzas y dio marcha atrás a su plan fiscal. Ese plan (y el caos que había desatado) sirvió a The Economist para publicar un artículo titulado The Iceberg Lady (La dama iceberg), en el que describían a la premier como alguien que tiene "la vida útil de una lechuga" (recordemos que Margaret Thatcher era conocida como The Iron Lady, la Dama de Hierro).

Cualquiera que conozca un poco la prensa británica sabe cómo se las gastan los tabloides. Retomando el símil de la lechuga y, para poner una pizca de humor a todo esto, el Daily Star se ha propuesto averiguar quién durará más, si Liz Truss o una lechuga.

Y lo hace emitiendo una peculiar retransmisión en directo que va ya por su segundo día: un plano fijo de una mesa con un retrato de la (todavía) primera ministra junto a una lechuga, cuyo deterioro se puede seguir en tiempo real. Habrá que ver hasta cuándo mantienen la broma y, sobre todo, si Truss aguantará en el cargo hasta que la lechuga se poche del todo.