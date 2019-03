El fiscal especial Robert Mueller cerró su investigación sobre la relación entre Rusia y el equipo de campaña en las elecciones de 2016 del ahora presidente de EEUU, Donald Trump, y dejó su informe en manos del Departamento de Justicia, que decidirá si lo hace público y hasta qué punto.

Después de casi dos años de una indagación que ha pesado como una losa sobre la Presidencia de Trump, Mueller entregó finalmente su informe al secretario de Justicia de EEUU, William Barr, y no planea presentar más cargos relacionados con la investigación, confirmó a Efe una fuente oficial.

"El fiscal especial Robert S. Mueller III ha concluido su investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y sobre temas relacionados", anunció Barr en una carta enviada a los líderes de los comités judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado de EEUU.

No hay nuevos cargos contra el presidente

Su informe final no incluye nuevos cargos, ni siquiera imputaciones bajo secreto de sumario, según funcionarios citados por varios medios, lo que descarta la posibilidad de que Trump pueda quedar sujeto a una acusación federal que sólo se haga pública una vez que abandone la Presidencia, como se rumoreaba en Washington.

Barr lleva un mes en el cargo y no se ha comprometido a hacer público el informe, que hasta ahora solo han visto un puñado de funcionarios en el Departamento de Justicia.

El documento que le entregó Mueller es "confidencial" y detalla las decisiones que ha tomado sobre a quiénes "procesar" o no en relación con su investigación, dijo Barr.

"Estoy revisando el informe y creo que podré estar en condiciones de avisarles (a los legisladores) de las principales conclusiones del fiscal especial este fin de semana como pronto", escribió el titular del Departamento de Justicia.

Trump guardó silencio sobre el informe, que ha descrito como "ilegal" y como el producto de una "caza de brujas" partidista, y recibió la noticia en su club privado de Mar-a-Lago (Florida), donde acababa de concluir una reunión con líderes de cinco países del Caribe.

La Casa Blanca no tiene el informe

"La Casa Blanca no ha recibido el informe del fiscal especial ni ha sido informada" sobre su contenido, aseguró en un tuit la portavoz de Trump, Sarah Sanders, quien subrayó que los próximos pasos dependen de Barr.

El secretario de Justicia planea evaluar con Mueller y con su propio "número dos", Rod Rosenstein, "qué otra información (del informe) puede entregarse al Congreso y al público" estadounidense, y prometió actuar "con la mayor transparencia posible".

La oposición demócrata reclamó de inmediato que el informe se haga público en su totalidad, como indicaron en un comunicado los líderes progresistas en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y el Senado, Chuck Schumer.

Mueller, un ex director del FBI, tiene previsto concluir sus servicios como fiscal especial "en los próximos días", aunque mantendrá a un "reducido número de personal" para cerrar su oficina en Washington, apuntó a la CNN su portavoz, Peter Carr.

Fue en mayo de 2017 cuando Mueller tomó las riendas de la investigación sobre Rusia, justo después de que Trump despidiera al entonces director del FBI, James Comey, quien había continuado las pesquisas sobre la presunta injerencia rusa que esa agencia inició en el verano de 2016.

Desde entonces, el fiscal especial ha imputado a 34 personas, incluidos seis ex asesores de Trump -Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopoulos, Michael Cohen, Michael Flynn y Roger Stone- y 26 individuos rusos, que probablemente no serán juzgados porque EE.UU. no tiene tratado de extradición con Rusia.

Aunque Mueller no ha presentado directamente cargos contra Trump, sí ha enviado pruebas sobre delitos no relacionados con la trama rusa a fiscales de otros estados, como Nueva York, y es posible que esa información derive en imputaciones presentadas por ellos.

Trump ha aparecido, oculto tras el opaco nombre de "individuo 1", en varios documentos judiciales relacionados con la investigación de Mueller, que dejaron indicios de que en 2016 el entonces candidato republicano estaba al tanto de que varios de sus colaboradores había contactado con Rusia y WikiLeaks durante la campaña.