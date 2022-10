Trump, abocado a declarar (o no) ante el Congreso tras el voto para citarlo

El comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 votó este jueves a favor de citar a declarar al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), quien dio pocos visos de que vaya a cooperar.

En un voto unánime, los nueve legisladores de ese comité de la Cámara Baja aprobaron citar a Trump, el líder más popular entre los republicanos, para que ofrezca su testimonio y entregue documentos.

"Trump debe rendir cuentas (…) necesita responder a los millones de estadounidenses cuyos votos intentó desechar para mantenerse en el poder", dijo el presidente del comité, el congresista demócrata Bennie Thompson.

La decisión llega a menos de un mes de las elecciones de medio mandato en EEUU, el 8 de noviembre, cuando se renovará un tercio de los escaños del Senado y la totalidad de la Cámara Baja. Actualmente ambas cámaras están en manos de los demócratas.

La citación, que ahora tiene que ser emitida por el comité, supone que Trump tendrá que presentarse para responder bajo juramento a las preguntas de los legisladores y tiene como fecha de vencimiento el 3 de enero de 2023, cuando se instalará el nuevo Congreso, con lo que el ex presidente tendría hasta ese día para comparecer una vez que el panel expida dicha citación.

¿Comparecerá Trump?

La reacción de Trump no se hizo esperar y poco después de la votación arremetió contra el comité en varios mensajes en su red social, Truth Social.

En concreto, acusó al panel legislativo de no investigar "a sabiendas" el fraude electoral "masivo" que asegura sin pruebas que se produjo en los comicios presidenciales de 2020, cuando perdió ante el demócrata Joe Biden, actual presidente.

Sin dar muchos indicios de que colaborará con ese comité, Trump dijo que la razón por la que se produjo el asalto al Capitolio fue ese presunto fraude electoral, lo que contradice los hallazgos del panel legislativo que este jueves estudió pruebas que inculpan al ex presidente.

De hecho, esa comisión votó a favor de citarlo tras celebrar su novena audiencia pública, donde los legisladores presentaron pruebas, incluyendo testimonios y correos electrónicos, para demostrar que el ex mandatario rechazó de forma premeditada los resultados de los comicios de 2020.

Tras la sesión de este jueves, el comité podría anunciar la conclusión de sus trabajos o fijar una nueva audiencia, y se espera que presente un informe definitivo a finales de este año.

El 6 de enero de 2021, unas 10.000 personas, la mayoría seguidores de Trump, se manifestaron frente al Capitolio y cerca de 800 irrumpieron en el edificio mientras se ratificaba la victoria electoral de Biden. Hubo cinco muertos y unos 140 agentes heridos.

En declaraciones a los periodistas tras la sesión del comité, Thompson expresó su esperanza de que Trump acepte comparecer. "Si logramos que nos atienda, bien, y si no, seguiremos adelante con las pruebas que hemos recopilado", indicó el presidente del comité, que no precisó cuál sería el siguiente paso.

Preguntado sobre si el comité podría llevar al ex presidente ante la Justicia si se niega a comparecer, Thompson se limitó a decir: "Veremos qué ocurre".

No es la primera vez que se emite una citación para que un ex presidente aporte documentos u ofrezca su testimonio, aunque no está claro hasta qué punto estaría obligado a testificar.

De hecho, los propios miembros del comité legislativo han debatido sobre si emitir o no esta citación ante la posibilidad de que Trump la ignore y abra una batalla legal.

En su caso, no sería la primera vez porque en abril pasado un juez de Nueva York lo declaró en desacato por no obedecer una citación para que entregara documentos a la fiscal general de ese estado dentro de una investigación sobre sus empresas. Finalmente la declaración en desacato fue levantada después de que Trump pagara 110.000 dólares como multa.

Revés del Supremo para Trump

Más allá de la citación del comité, éste no ha sido único revés sufrido por el ex mandatario este jueves después de que el Tribunal Supremo del país rechazara una petición de emergencia por parte de sus abogados para que interviniera en el caso de los documentos que el FBI incautó en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

La máxima instancia judicial de EEUU rechazó la solicitud de Trump para que una tercera parte, un perito independiente, revisara el centenar de documentos marcados como clasificados, de los más de 11.000 que el FBI decomisó durante el registro de Mar-a-Lago el pasado 8 de agosto.

Durante su registro, el FBI encontró documentos clasificados y secretos que Trump presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

El martes pasado, el Departamento de Justicia solicitó al Supremo que denegara la petición de Trump al considerar los documentos hallados en su residencia como "extraordinariamente delicados".