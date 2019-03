Trump pone la mira en los bancos que ayuden a Maduro

El régimen bolivariano expulsa al embajador alemán

El Gobierno de Nicolás Maduro declaró "persona non grata" al embajador de Alemania en el país, Daniel Martín Kriener, por sus "recurrentes actos de injerencia" y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el territorio venezolano.

"La República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento público la decisión de declarar persona non grata al Embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Martín Kriener, en razón de sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país", anunció públicamente la Cancillería venezolana.

El anuncio de la Cancillería se produce después de que el lunes el diplomático alemán acudiera, junto a otros embajadores, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, para recibir al líder de la oposición Juan Guaidó y apoyarlo ante la posibilidad de que fuera detenido.

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, consideró que la expulsión del embajador germano es una "amenaza" por parte de un "régimen" que no tiene cualidades. "Hoy el régimen, quien usurpa funciones, quien no tiene cualidades para declarar persona no grata no solamente (a) nadie, simplemente ejerce coacción, simplemente es una amenaza, y así debe ser tomada por el mundo libre, a un embajador y a un país (...) que ha aportado mucho en materia de ayuda humanitaria", dijo.

En Berlín, el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, calificó de "incomprensible" la expulsión de Kriener. "Hemos tomado nota de la decisión de declarar a nuestro embajador Kriener como persona non grata. Hemos decidido llamarlo a consultas", dijo Maas.