El Parlamento Europeo va a legitimar a Guaidó

El Parlamento Europeo votará este jueves una resolución en la que reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela tras constatar que Maduro "ha rechazado públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales" tras la petición de la Unión Europea. Fuentes de los grupos popular y socialista en la Eurocámara, los dos partidos mayoritarios, confirmaron que votarán a favor de esta resolución, por lo que ya cuenta con un respaldo suficiente para salir adelante.

"El Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo a la Constitución de Venezuela (...) y expresa su respaldo absoluto a su hoja de ruta", señala el Parlamento en una resolución que se votará este jueves.

El texto insta igualmente a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y a los Estados miembros de la UE a reconocer a Guaidó "hasta que se puedan convocar nuevas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles para restaurar la democracia".

Condena de la violencia

La resolución condena la violencia y la represión en Venezuela, y rechaza "cualquier propuesta o intento que pueda implicar el uso de la violencia para resolver la crisis".

Asimismo, reitera que la Asamblea Nacional (Parlamento) es "el único organismo democrático legítimo en Venezuela" y recalca que sus poderes "deben ser restaurados y respetados", incluyendo "la seguridad de sus miembros".

Insta a Mogherini a "contactar a los países de la región y a otros actores clave para crear un grupo de contacto que pueda mediar para llegar a un acuerdo para pedir elecciones presidenciales basadas en un calendario acordado, condiciones iguales para todos los actores, transparencia y observadores internacionales".

Paralelamente, Guaidó ha afirmado este miércoles que "no ha recibido ninguna orden" que le impida salir del país puesto que quien la reclamó es "quien usurpa funciones en la Fiscalía y en el Supremo". "No he recibido ninguna orden, fue una declaración en el día de ayer de quien usurpa funciones en la Fiscalía y quienes ocupan espacios en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)", dijo Guaidó.

El fiscal general venezolano, Tarek Saab, presentó el pasado martes una solicitud al TSJ para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país a Guaidó, le prohíba enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, así como el bloqueo de sus cuentas, si bien no ordenó su detención.