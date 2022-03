¿Qué son las bombas termobáricas que pretende usar Putin en Ucrania?

Medios como CNN o The Guardian están hablando de las intenciones que tiene el dirigente ruso, Vladímir Putin, de usar armas termobáricas en sus ataques a Ucrania. También conocidas como bombas de vacío o bombas de combustible. Unos artefactos de consecuencias devastadoras que ya han sido utilizados en otros conflictos bélicos.

El Ministerio de Defensa Británico, comunicaba durante la tarde de ayer que habían sido informados de las intenciones de Putin de usar lanzamisiles tipo TOS 1, es decir, que podrían cargar misiles termobáricos. Un tipo de arma prohibida por la Convención de Ginebra de 1949, por lo que su uso podría ser considerado un crimen de guerra.

Las bombas de vacío tienen doble carga explosiva, por lo que son devastadoras:

Este sistema hace que muchas personas puedan morir por asfixia o por incineración de todo lo que se encuentre en el ambiente, incluidos los propios seres humanos. Además, estas bombas son efectivas tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados (búnkeres).

Ya el 26 de febrero, el periodista de la CNN Frederik Pleitgen informó a través de su Twitter de la presencia de acorazados T-2 que llevaban acoplados misiles de tipo TOS 1, al sur de Belgorod, Rusia, cerca de la frontera con Ucrania, dos días después del inicio de la invasión.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3