La carta póstuma del periodista palestino Anas Al-Sharif asesinado en Gaza: "Ni siquiera los cuerpos destrozados de nuestros niños los conmovieron"

El ejército israelí ha asesinado a última hora de este domingo por la noche a cuatro periodistas en un ataque contra una tienda reservada a los medios de comunicación frente a la entrada principal del Hospital Al-Shifa, en Ciudad de Gaza. Entre los fallecidos se encuentra Anas Al-Sharif, reportero del canal Al Jazeera, de quien se ha publicado una carta póstuma a través de X al cumplirse sus peores presagios: "Si estas palabras llegan a ti, debes saber que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz".

Anas Al Sharif, de 28 años, ha sido uno de los reporteros más destacados de la cobertura de la guerra de Gaza por parte del canal catarí. El periodista ha sido asesinado junto a su compañero Mohammed Qreiquea y los fotógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa, según ha confirmado Al Jazeera.

El reportero palestino había documentado pocas horas antes de morir cómo Israel había intensificado los bombardeos con misiles sobre la Ciudad de Gaza. "He vivido el dolor en todos sus detalles, he experimentado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, pero nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni falsificación, para que Alá fuera testigo de quienes guardaron silencio, aceptaron nuestra muerte y ahogaron nuestra respiración", afirma en su mensaje, firmado el pasado 6 de abril.

"Ni siquiera los cuerpos destrozados de nuestros niños y mujeres les conmovieron ni detuvieron la msacare que nuestro pueblo ha sufrido durante más de un año y medio", añade Al-Sharif.

El portavoz del ejército israelí Avichai Adraee acusó hace semanas a Al-Sharif de pertenecer al brazo armado de la banda islamista Hamás, en base a documentos que no se han podido verificar. Con su asesinato y el de sus compañeros, ya son 237 los periodistas asesinados por Israel desde octubre de 2023.

"A mis hijos Sham y Salah, a los que nunca tuve la oportunidad de ver crecer"

"Alá sabe que di todo mi esfuerzo y todas mis fuerzas para ser un apoyo y una voz para mi pueblo, desde que abrí los ojos a la vida en los callejones y calles del campo de refugiados de Jabalia", reza Al-Sharif, aludiendo a sus orígenes, en su carta póstuma.

"Les encomiendo a mi querida hija Sham [...] a mi querido hijo Salah, a los que nunca tuve la oportunidad de ver crecer como soñé", ha lamentado el joven periodista en alusión a sus dos hijos pequeños. Igualmente, ha expresado su dolor por haberse separado de su esposa Bayan debido a la guerra.

"No se olviden de Gaza", concluye rogando en su desgarradora carta.

Más de 200 periodistas asesinados en Gaza

La cadena Al Jazeera ha condenado los asesiantos como "otro ataque flagrante y premeditado a la libertad de prensa" en medio de la hambruna forzada y el anuncio por parte de Israel de su intención de ocupar toda la Franja de Gaza. La cadena ha instado a la comunidad internacional a tomar "las medidas decisivas para detener este genocidio en curso y poner fin a los ataques deliberados contra periodistas".

El corresponsal para el canal en inglés de Al Jazeera, Hani Mahmoud, ha dicho que sus compañeros fueron asesinados "por sus incansables informes sobre la hambruna, la inanición y la desnutrición" que padecen los palestinos en Gaza y por "llevar la verdad de este crimen a todo el mundo".