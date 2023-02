Las claves de la crisis de los globos espía

China ha calificado este lunes de "exagerada" la reacción de EEUU ante un "incidente aislado" al derribar el sábado un globo que sobrevoló el espacio aéreo norteamericano, según Pekín, un aparato civil con propósito "investigador".

Un versión que Washington no cree y que ha desencadenado una crisis diplomática entre ambas potencias hasta el punto de que el secretario de Estado, Antony Blinken, suspendió el viaje que tenía previsto hacer al país asiático el pasado fin de semana, el primero de un titular de Exteriores estadounidense desde 2018. Y Pekín, por su parte, ya ha avanzado que se "reserva el derecho a responder de la forma adecuada".

¿Qué es un globo espía?

Basado en el globo aerostático, el invento desarrollado por los hermanos Montgolfier, y equipados con aparatos de espionaje, especialmente una cámara, los globos espía sobrevuelan una zona determinada con el objetivo de recopilar información. Su altura de vuelo oscila entre los 24.000 y los 37.000 metros, muy superior a la de los aviones comerciales, que no superan los 12.000 metros. Son propulsados con energía solar. El primer uso de los globos aerostáticos en el campo militar se remonta a la Guerra Civil estadounidense (1861-1865), cuando aprovechaban la altura para vigilar las líneas enemigas.

¿Qué ventajas ofrecen?

Comparados con los satélites, tienen la ventaja de operar a menores distancias y durante más tiempo, ya que pueden permanecer fijos, al contrario que los primeros. Además, su coste es mucho menor, puesto que no necesitan la compleja infraestructura de la puesta en órbita de los satélites y son fáciles de recuperar. Aunque los globos no se pueden operar de manera directa, pueden ser guiados en un área amplia y cambiar su altitud. Sin embargo, no ofrecen el mismo nivel de "vigilancia persistente", una estrategia que analiza el nivel de eficacia en las tareas de vigilancia y defensa de este tipo de aeronaves, incluidos los drones.

¿Dónde fue detectado el globo?

EEUU confirmó el jueves que el aparato estaba sobrevolando Montana, un estado del noroeste y fronterizo con Canadá que alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en territorio estadounidense. Los otros dos campos de silos atómicos se ubican en dos estados limítrofes con Montana: Dakota del Norte, al este, y Wyoming, al sur. De ahí que la Administración Biden esté convencida de que su objetivo era "vigilar sitios estratégicos".

Según los datos proporcionados por la Casa Blanca, el globo entró en el territorio nacional por Alaska el 28 de enero. Luego pasó a Canadá el día 30 y volvió a entrar en EEUU, sobre Idaho, el día 31.

¿Por qué se tardó tanto en derribarlo?

Un alto funcionario del Pentágono explicó que, tras conocerse la existencia del globo, se comprobó que éste no supusiera ninguna amenaza civil ni militar y se exploraron las posibles opciones de actuación. El presidente de EEUU, Joe Biden, estuvo informado del operativo en todo momento. Aunque el globo se pudo derribar sobre Montana, la posibilidad de que pudiera suponer un riesgo para la población motivó que Biden optase por esperar a que el artefacto, del tamaño de tres autobuses, llegase al agua. Esto sucedió el sábado, frente a Carolina del Sur. Esta tardanza ha dado munición a las críticas republicanas, asegurando que se ha enviado un mensaje de "debilidad" y poniendo en entredicho la seguridad del país.

¿Qué explicación ha ofrecido Pekín?

China admitió el viernes que el globo aerostático que sobrevoló EEUU es un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos. Según las autoridades chinas, la aeronave "se desvió mucho de su curso previsto" por culpa de "vientos del oeste y una capacidad limitada de autodirección", una acción "no intencionada" que lamentaba pero que la Casa Blanca consideró "carente de credibilidad".

¿Hay más globos sobrevolando otros países?

Las autoridades de Corea del Sur detectaron el domingo la entrada de un globo aerostático de origen aparentemente norcoreano en su espacio aéreo, aunque no lo consideraron una amenaza para su seguridad, puesto que estaría realizando mediciones meteorológicas.

Por otro lado, Pekín admitió que su segunda aeronave detectada por el Pentágono sobrevoló varios países latinoamericanos, como Costa Rica, Colombia y Venezuela.

¿Pueden usarse en tareas de seguridad civil?

Varios ayuntamientos de diversas partes del mundo se han planteado el uso de estos aparatos para garantizar la seguridad de las ciudades. En 2018, la Policía de Buenos Aires informó en sus redes sociales de que había adquirido un globo de vigilancia y que lo había utilizado suspendido durante una final de la Copa Libertadores sobrevolando el estadio de River Plate. Las autoridades de Colombia desplegaron el sistema aerostático SkyStar 180 durante la visita del papa Francisco en 2017. También el Ayuntamiento de Jerusalén y la Policía israelí recurrieron a estos sistemas en 2014 para intentar frenar la ola de ataques y disturbios que sufría la ciudad.

¿Pueden tener fines científicos y/o comerciales?

Desde hace unos años existen algunas start up especializadas en lanzar globos de vigilancia con fines científicos y comerciales a la estratosfera, como World View, de Arizona (EEUU). Esta empresa, pionera en el sector, posee unos globos, denominados Stratollites, capaces de hacer fotos de calidad desde 15 kilómetros de altura. Además de observar la tierra a gran altitud, su tecnología podría servir en el caso de EEUU para luchar contra el contrabando de drogas o la trata de personas, ya sea en tierra o en el mar.

Pero el futuro para esta tecnología es incierto. Alphabet, la empresa matriz de Google, decidió en 2021 interrumpir su proyecto de globos aerostáticos para llevar internet a las áreas rurales, conocido con el nombre de Loon.