Los conservadores eligen a Rishi Sunak como primer ministro para recuperar la estabilidad

Los diputados del Partido Conservador eligieron este lunes como nuevo líder y primer ministro del Reino Unido al ex titular de Economía Rishi Sunak, que afronta la tarea de recuperar la estabilidad financiera y política tras la tormenta que provocaron las medidas de la hasta ahora jefa de Gobierno, Liz Truss.

Sunak, de 42 años, es el primer político de origen indio que accede a la residencia oficial de Downing Street y será el primer ministro más joven de la historia moderna del Reino Unido.

Antiguo analista del banco Goldman Sachs y responsable de la economía británica durante la pandemia de coronavirus, el nuevo líder tory ha hecho valer su experiencia financiera para ganarse el favor de sus correligionarios.

Apenas cuatro días después de que Truss anunciara su dimisión, acechada por el desplome de la libra y el encarecimiento de la deuda que provocó su agresivo recorte de impuestos, Sunak ha sido el único candidato que ha logrado los cien avales parlamentarios necesarios para postularse como sucesor.

Por el camino han quedado el ex primer ministro Boris Johnson, que amagó con regresar a la primera línea pero rehusó finalmente presentarse como aspirante, y la ex ministra de Defensa Penny Mourdant, que no logró el respaldo suficiente entre los diputados.

Sunak, que será el tercer primer ministro del Reino Unido este año, hereda la amplia mayoría absoluta parlamentaria que logró Johnson en las urnas en 2019 y estará obligado a convocar elecciones antes de que termine 2024.

La economía en el centro de su mandato

El ex ministro de Economía era ya el favorito para la dirección del partido en las primarias del pasado verano, pero perdió una votación entre los afiliados en la que triunfaron las promesas de Truss de impulsar el crecimiento con un agresivo recorte fiscal.

En aquella campaña, Sunak describió esos planes como "economía de cuento de hadas" y auguró un desplome financiero si su rival llegaba a ejecutar su hoja de ruta.

Sus certeras predicciones, así como su conocimiento de los mercados financieros, jugaron esta vez en su favor para hacerse con el poder sin necesidad de convocar una nueva votación entre los afiliados.

Durante la pandemia de coronavirus, fue él quien diseñó desde el Ministerio de Economía los multimillonarios programas de estímulo del Reino Unido. Consciente de la enorme deuda que se acumuló con esas ayudas, también fue quien programó subir el impuesto de sociedades del 19 al 25% el próximo año, precisamente uno de los tributos que planeaba volver a recortar Truss.

Cuando Sunak nombre a su nuevo Gabinete, previsiblemente a partir de mañana martes, todas las miradas estarán centradas en la cartera de Economía.

Su actual titular, Jeremy Hunt, ha sido el encargado de dar marcha atrás a casi todos los planes fiscales de Truss y planeaba comparecer el próximo día 31 en el Parlamento para desgranar un plan financiero a medio plazo con el que calmar a los mercados.

Sunak, el primer jefe de Gobierno británico de religión hindú, fue designado como próximo primer ministro precisamente el día en el que los hindúes celebran la festividad de Diwali, una de las más importantes de su calendario.

"Es un momento histórico", afirmó Sunder Katwala, director del think tank British Future, dedicado a analizar cuestiones de inmigración e identidad. "Demuestra que los cargos más altos del Reino Unido están abiertos a personas de todos los credos y etnias. Esto es un motivo de orgullo para muchos británicos asiáticos, incluidos muchos que no comparten las convicciones conservadoras de Rishi Sunak", agregó Katwala.

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, dio la bienvenida asimismo al "primer asiático que se convierte en primer ministro" británico. Es un momento "verdaderamente significativo", subrayó, para acto seguido pedirle que convoque de inmediato elecciones anticipadas.

Por su parte, la número dos del Partido Laborista británico, Angela Rayner, acusó este lunes a Sunak de "eludir el escrutinio" al haber sido elegido por sus propios colegas sin haber siquiera detallado sus prioridades para el Reino Unido y también reiteró el llamamiento para que se convoquen comicios en el Reino Unido.